V nejprestižnějších turnajích TOP prodloužil svoji znamenitou bilanci o další medailový zápis Pavel Drtil. Hráč trutnovské 40 byl mimo stupně vítězů naposledy v únoru roku 2018. Od té doby se odehrálo celkem šest TOP turnajů, ve kterých bral pokaždé medaili, ba co víc, v posledních čtyřech případech vždy zlatou. Za svou bohatou kariéru již posbíral 5 zlatých, 6 stříbrných a stejný počet bronzových, což ho řadí na druhou příčku historické statistiky. Na lídra Martina Hoffmanna z Prahy aktuálně ztrácí 3 cenné kovy.

Drtila v sobotu na bednu doprovodil jeden z jeho týmových kolegů Alexander Mašek, kterému se povedlo obhájit třetí příčku z předešlé TOPky ze září loňského roku, čímž vyrovnal své osobní maximum.

Zatím životní výsledek zaznamenala Monika Formanová. Reprezentantka týmu Medvědi Velký Třebešov vystoupala nejvýše v Nominační Grand Prix žen a postarala se tím o možná největší překvapení víkendu. V singlovém turnaji republikového významu totiž startovala teprve potřetí a přesto dokázala za sebou nechat všechny protivnice včetně těch podstatně zkušenějších. A protože nejlepší kvarteto turnaje se nominuje do příští TOPky, představí se na konci září premiérově v elitní dvanáctce hráček naší země.

Vedle výše popisovaných velkých počinů se blyští ještě jeden. Antonín Davídek v barvách 40+ Trutnov ve Žďáru absolvoval tři turnaje a ve všech hrál finále. Parádní jízdu zahájil prvenstvím v pátečních mixech, kde triumfoval po boku tradiční spoluhráčky a úřadující mistryně ČR Žanety Rödlové z Mostu. V sobotu pak připojil dvě stříbrné nejprve z Nominační Grand Prix jednotlivců, později z mužských dvojic, kde mu úspěšně sekundoval týmový spoluhráč Robert Kuric.

Trutnovská 40 opět zastavena již v osmifinále

V neděli patřil hrací sál účastníkům celostátního finále Ligového poháru nejvyšší kategorie s označením AA+. Do takzvaného Velkého finále se z krajských kvalifikačních kol nominovalo celkem dvaatřicet celků, ze severu Královéhradecka to byla osamocená superligová 40+ Trutnov.

Právě Trutnov patřil mezi horké kandidáty na triumf. V posledním ročníku, který se zásluhou pandemie odehrál před třemi lety, sice obsadil až devátou příčku, ale při pohledu na jeho bilanci z let předchozích, kdy v sedmi ročnících 2012 až 2018 byl šestkrát na bedně a dvakrát dokonce soutěž vyhrál, se postavení do role favorita logicky nabízelo.

Takovéto očekávání ale bývá velice obtížné proměnit ve hmatatelný skutek. Želbohu to platilo i v tomto případě. Trutnov do soutěže, odehrávající se vyřazovacím systémem, vstoupil předpokládanou suverénní výhrou 21:0 nad outsiderem ze západočeského Ostrova, který hraje o dvě ligové úrovně nižší soutěž, avšak ihned v kole následujícím narazil na naopak jednoho z největších konkurentů Mustang Brno. Superligové derby bylo ozdobou finálového dne, pro Trutnov bohužel s nešťastným koncem, když po vyrovnané bitvě, kde rozhodovaly drobnosti, padl po dramatickém závěru těsným skórem 21:19. Trutnovští tudíž podruhé v řadě obsadili v celostátním finále devátou příčku, což je pro ně jistojistě zklamání. To umocňuje i pohled na konečné pořadí, kde brněnské přemožitele najdeme na stříbrné příčce. Trůn pohárového šampiona uhájila Ložisková Mafie Pšov, která tím navázala na triumf z posledního ročníku 2019. Přestože jde o tým z Karlovarského kraje je potěšující, že se na jeho úspěchu podíleli mimo jiných dva obyvatelé kraje Královéhradeckého otec a syn Daniel a David Zárubovi z Libáně u Jičína. (VOn)

Kompletní výsledky či oficiální fotogalerie - www.sipky.org

VÝTAH Z VÝSLEDKŮ LIGOVÉHO POHÁRU 2020/2022

* tučně jsou vyznačena družstva naší oblasti Královéhradecko sever

VELKÉ FINÁLE KATEGORIE AA+ - 32 týmů (na startu soutěže více než 1600 týmů)

1. Ložisková Mafie Pšov

2. Mustang Brno

3. Scorpions Oko Plzeň

3. Hornets Adamov

9. 40+ Trutnov

VÝTAH Z VÝSLEDKOVÝCH LISTIN HLAVNÍCH SOUTĚŽÍ GRAND PRIX

TOP GRAND PRIX MUŽI

1. Drtil Pavel (40+ Trutnov)

2. Šildberger Michal (ŠK Maséři Hradec Králové)

3. Mašek Alexander (40+ Trutnov)

3. Popelka Martin (Dexterous Krásný Les)

TOP GRAND PRIX ŽENY

1. Rödlová Žaneta (Kanec Most)

2. Rajmanová Marcela (ŠK Kyklop Praha)

3. Horská Lenka (DC Alex Sokolov)

3. Mairichová Barbora (Bořeň Bílina)

NOMINAČNÍ GRAND PRIX MUŽI – 240 hráčů

1. Sedlák Vítězslav (DC Mustang Brno)

2. Davídek Antonín (40+ Trutnov)

3. Pilch Gustav (Kings Třinec)

13. Záruba David (Ložisková Mafie Pšov / Libáň u Jičína)

33. Holík Jiří (TJ Sparta Úpice)

49. Kobr Petr (ŠK Nola Vilémov)

NOMINAČNÍ GRAND PRIX ŽENY – 83 hráček

1. Formanová Monika (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

2. Pelíšková Tereza (DC Vandals Blansko)

3. Andrášková Klára (Racek B52 Karlovy Vary)

9. Jirků Elen (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

GRAND PRIX DVOJICE MUŽI – 103 párů

1. Hoffmann Martin - Poklop Karel (Sgt. Pepik´s Band Praha)

2. Kuric Robert - Davídek Antonín (40+ Trutnov)

3. Křepelka Čestmír - Kraus Jan (Olympia Tábor)

3. Bašný David - Písek David (DC Mustang Brno)

5. Šildberger Michal - Drtil Pavel (ŠK Maséři Hradec Králové - 40+ Trutnov)

11. Záruba David - Záruba Daniel (Ložisková Mafie Pšov / Libáň u Jičína)

25. Kobr Petr - Mašek Martin (ŠK Nola Vilémov - Netovka Deers Semily)

GRAND PRIX DVOJICE ŽENY – 42 párů

1. Chalupová Petra - Peterková Petra (DC Texas Cheb - Oggy a Škodíci Ostrov)

2. Knapová Lada - Pelíšková Tereza (Dexterous Krásný Les - DC Vandals Blansko)

3. Rödlová Žaneta - Mairichová Barbora (Kanec Most - Bořeň Bílina)

3. Horská Lenka - Havlíková Andrea (DC Alex Sokolov - Sea Bowling Medáci Karlovy Vary)

GRAND PRIX DVOJICE MIXY – 72 párů

1. Rödlová Žaneta - Davídek Antonín (Kanec Most - 40+ Trutnov)

2. Pelíšková Tereza - Písek David (DC Vandals Blansko - DC Mustang Brno)

3. Tvrdíková Miroslava - Puršl Radek (DC Smrkáči Břežany)

3. Rajmanová Marcela - Kos Matouš (ŠK Kyklop Praha - DC Mirage Sobín)

5. Benešová Marika - Drtil Pavel (Sport bar Altáč Přerov - 40+ Trutnov)