České basketbalistky do 20 let slaví na FIBA Youth European Challengers druhé vítězství. Poté, co na turnaji, který letos nahrazuje klasické evropské či světové šampionáty, přehrály Izrael (67:65), dokázaly si poradit i s favorizovaným celkem Španělska. I tentokrát tým vedený hradeckou trenérkou Romanou Ptáčkovou zvládl dramatickou koncovku a v maďarské Šoproni vyhrál těsně 68:65.

Dominika PaurováZdroj: fiba.basketballÚvod zápasu, do kterého opět zasáhlo duo hradeckých Lvic Fišerová s Paulovou (Trutnovačky Králová s Finkovou se do sestavy na rozdíl od pondělního klání nevešly), vyšel lépe soupeřkám. Španělky vedly brzy 3:0 a 7:3, pak ale začal úřadovat český výběr, který do utkání nasadil výhradně hráčky do 19 let, pro něž je turnaj ideální přípravou na srpnový světový šampionát.

Španělsko – Česko 65:68 (12:18, 27:38, 46:49)

Body: Monrealová 21, Melchorová 10, Solerová a Roviraová 9, Batetová 6, Garciaová a Moyaová 4, Ramirezová 2 – Malíková 14, Paurová 13, Vydrová 11, Zeithammerová a Brejchová 10, Kadlecová 4, Fišerová, Hynková a Pokorná 2. Fauly: 21:17. Trestné hody: 6/5 – 25/18. Trojky: 8:6. Doskoky: 41:39.

Aktuální tabulka skupiny B



1. Maďarsko 2 2 0 152:84 4

2. Česko 2 2 0 135:130 4

3. Izrael 2 1 1 156:101 3

4. Srbsko 2 1 1 117:118 3

5. Španělsko 2 0 2 122:129 2

6. Irsko 2 0 2 62:182 2

Romana Ptáčková, trenérka českého týmu: „Oproti úvodnímu utkání jsme sehrály rozdílný duel. Teď jsme to byly my, kdo soupeře zaskočil zónovou obranou, na kterou Španělky dlouho hledaly recept. My jsme mnohem lépe využily přechodovou fázi a byly aktivnější v pohybu. Do poločasu jsme se držely na akceptovatelném počtu ztrát. Španělky musely ve druhé půlce utkání zagresivnit obranu, aby nám narušily organizaci hry a nutily nás ke ztrátám. Máme velkou radost, že jsme i tuto kritickou chvíli ustály a koncovku utkání zvládly. Velká pochvala celému týmu za nasazení nejen na hřišti, ale i na lavičce.“

Petra Malíková, nejlepší střelkyně českého týmu: „Šly jsme do zápasu s tím, že budeme bojovat a nedáme španělským favoritkám nic zadarmo. Start se nám vydařil a v tom jsme pokračovaly celý první poločas. O pauze jsme si v šatně řekly, že Španělky budou hrát víc agresivně a na hraně faulu. Přestože se nám třetí čtvrtina nevydařila, stále jsme byly ve vedení. Napínavou koncovku jsme zvládly a porazily tak Španělky o tři body.“

Další úterní výsledky skupiny B: Izrael – Irsko 91:34, Maďarsko - Srbsko 61:56. Středeční program – 15.00: Irsko – Španělsko. 17.15: Česko – Srbsko. 19.30: Maďarsko – Izrael.