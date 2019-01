Turnov - Druholigoví futsalisté Dalmachu snad definitivně našli formu. Po Písku nastříleli sedm branek i do sítě Litoměřic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

A pak že to nepůjde! Druholigovým futsalistům turnovského Dalmachu se vstup do letošní sezony nevydařil podle představ. Nyní jsou ale, zdá se, konečně ve formě. Vyhráli totiž ve třetím z posledních čtyř utkání, v nichž navíc nepoznali hořkost porážky. Tak jako v předchozím duelu, i nyní střelecky zářili Vojtěch a Daniel Hurtovi.

II. liga

CF Radobýl Litoměřice – Dalmach Turnov 5:7 (3:4)

Hosté šli do utkání týden po vítězství 7:3 nad Pískem, v němž si turnovská dvojčata připsala po dvou trefách. No a zářila i tentokrát. Na první branku se čekalo do 9. minuty, v níž domácí kapitán Hanzl bodlem zamířil přesně k tyči – 1:0. V 10. minutě srovnal Vojtěch Hurt, jenž si počkal do poslední chvíle na pohyb brankáře a trefil se do šibenice – 1:1. Ve 12. minutě byl nařízen pokutový kop za faul na Petříka a znovu to byl Hanzl, kdo nedal brankáři šanci – 2:1. Srovnáno bylo po čtvrthodině hry, když skrytou ranou překvapil Ekrta Daniel Hurt – 2:2. V té samé minutě domácí strhli vedení na svou stranu, ale opět jim nevydrželo dlouho, protože po narážečce D. Hurta s Petříkem, prvně jmenovaný zakončoval na 3:3. Bojovný první poločas přinesl i hodně faulů na obou stranách, a druhý z nich Jíra proměnil nekompromisní ranou k tyči.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí a chtěli co nejdříve vyrovnat. To se také zanedlouho povedlo, když v 23. minutě zkompletoval hattrick Hanzl střelou z přímého kopu. V 29. minutě Litoměřice ztratily v útočné fázi míč a turnovští hráči předvedli dokonalý brejk zakončený střelou V. Hurta do prázdné kasy. Tentýž hráč svým čtvrtým gólem v utkání zvyšoval na 4:6. Domácí při power-play dokázali snížit a v poslední minutě měl na sálovce vyrovnání Grunert! Z bezprostřední blízkosti ale netrefil a při další snaze Radobýlu vystihl rozehrávku Daniel Hurt a upravil konečný stav na 5:7.

V tabulce se po úvodní polovině základní části dostal Dalmach na sedmou příčku a již včera odehrál duel 12. kola na palubovce vedoucího Olympiku Mělník.

Fakta – branky: Hanzl 3, Grunert, Novotný – V. Hurt 4, D. Hurt 2, Jíra. Rozhodčí: Chadima, Hofmann. ŽK: 3:2. Diváků: 130. Dalmach Turnov: Prokopec – Krejčík, Pařízek, Jíra, Kratochvíl, D. Hurt, V. Hurt, Špína, Petřík.

(dal, to)