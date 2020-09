„Vážím si podpory všech, vzkazů jsem dostal dost. Vyhráli jsme společně. Zápas jsem si užil. I díky vám jde moje jméno a české MMA nahoru,“ hlásil z Las Vegas po utkání David Dvořák, který k souboji nastupoval zahalen českou vlajkou a s bojovným výrazem ve tváři.

Tvrdé kopy

Dvořák měl zápas pod kontrolou, nenechal se rozhodit a dobře reagoval na soupeřovy výpady.

Espinosu, jenž v žebříčku byl jen o jednu příčku lepší, dostával kombinací boxerských úderů a kopů především na spodní část levé nohy. Po jednom z nich hned v úvodu souboje Američan neudržel stabilitu a upadl na zem. Postupně se ovšem duel vyrovnal a také třicetiletý soupeř na českého zápasníka několikrát přesně zaútočil.

Dominantní výkon

V závěrečném třetím pětiminutovém kole převaha Dvořáka vzrostla. Ač souboj končil s tržnou ránou pod levým okem, Espinosu několikrát zasáhl a svoji převahu zvýraznil. Dalo by se říct, že v utkání neudělal chybu.

„Byl to dominantní výkon. Dvořák ukázal, že na UFC má a dokáže tam vyhrávat,“ komentoval jeho výkon André Reinders, televizní expert a bývalý bojovník MMA.S přibývajícím koncem zápasu byly účinné opět Dvořákovy kopy, po nichž soupeř už viditelně kulhal. Ale doplatil na ně i český bojovník, po zápase musel do nemocnice. „Pálil jsem to tam, nohu jsem si dost nakopal. Sám jsem nemohl ani odejít, ale jsem v pořádku, zlomené to není,“ popsal.

O vítězi nebylo pochyb. David Dvořák vyhrál díky většímu počtu signifikantních úderů a prošel hned u všech rozhodčích, kteří mu připsali všechna tři kola.

