Tým nejstarších dívek odjel do dějiště mistrovství ČR v neúplné sestavě, přesto odhodlaný porvat se o některý z cenných kovů. V jiných kategoriích Dvůr Králové zastoupení neměl.

„Naším cílem bylo hlavně neudělat ostudu a předvést to nejlepší, co umíme. Ať už by bylo umístění jakékoliv,“ prozradila po návratu z Olomouce členka východočeského týmu Andrea Šedivá.

Přání celého družstva bylo vyslyšeno, ba co víc. Nakonec se dvorská výprava na cestu domů vydala ověnčena parádním úspěchem.

Závod gymnastky z města na Labi zahájily povedenou pódiovou skladbou, za kterou obdržela druhou nejvyšší známku. Podařila se i další nářadí (tumbling a trampolínka), obě dokázaly dívky z Podkrkonoší zacvičit bez větších zaváhání. Konečný verdikt tak zněl: druhé místo hned za vítězným týmem TJ Chropyně!

„Parádní pocit. Když jsme na konci závodního dne mohly vystoupit na stupně vítězů a převzít stříbrné medaile pro vicemistryně republiky… Nebudu přehánět, když řeknu, že to ani jedna z nás nečekala,“ podělila se o radost Šedivá.