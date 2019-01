Dvůr Králové - Volejbalisté z města Safari při setkání se sportovní veřejností představili projekt, jehož základem je práce s mládeží formou „Barevného volejbalu".

Barevný volejbal | Foto: Archiv akce

O čem se šuškalo, stalo se skutečností. Ve městě na Labi se bude hrát od nového ročníku II. liga volejbalistů. Zdejší klub to oznámil na setkání s fanoušky, které uspořádal ve středu v místním penzionu Za Vodou, aby představil celkovou strategii na deset let dopředu. Nutno dodat, že akce měla pozitivní ohlas, navštívila ji takřka stovka lidí, a řada z nich projevila zájem podílet se na propagaci volejbalu ve městě.

Ve Dvoře muži doposud hráli krajskou soutěž, v níž v posledních letech figurovali na předních místech. Myšlenka vstoupit do II. ligy se zrodila v hlavě jednoho z hráčů Zdeňka Havla, jenž však nemyslel pouze na tým dospělých, naopak přišel s projektem, který si zakládá především na práci s mládeží. Hlavním posláním VK Dvůr Králové by totiž mělo být vybudování zázemí a volejbalového centra mládeže jako základny pro výkonnostní soutěže.

„Nešlo si nevšimnout, že v posledních letech řada názvů jednotlivých oddílů postupně mizela z volejbalové mapy nebo šla do ústraní díky malému počtu hráčů. Podobná situace hrozila i v našem klubu. Hráči se málem rozprchli do týmů druhé ligy a u nás by krajskou soutěž neměl kdo hrát. Byli jsme tak postaveni před rozhodnutí. Buď se rozprášit po okolních klubech, nebo se osamostatnit a brát volejbal se vší vážností. Jak jsme se rozhodli, to už nyní víte," řekl k nastalé situaci předseda VK Dvůr Králové Zdeněk Havel.

Dvoráci na středečním setkání představili čtyři základní body, které si nové vedení klubu předsevzalo. Tím prvním je vnitřní uspořádání organizace. Ta vytvořila koncepci s jasnými cíli a pravidly, založeno bylo také občanské sdružení ve složení devíti členů výkonné rady.

Druhým bodem je pak spolupráce s městem, především za účelem vytvoření kvalitního zázemí. Následují ekonomická a sportovní linie. Dostatečným příjmem by klub rád zajistil vyrovnaný rozpočet, za čímž stojí také hledání partnerů klubu. Závěrečný bod se týká mládeže a spolupráce s oddílem v Bílé Třemešné, kde má volejbal tradici a na všech úrovních dosahuje řady úspěchů.

„Spojili jsme síly s třemešenským oddílem a tamním hráčům i funkcionářům patří velké poděkování za vstřícné jednání i za to, jak výborné volejbalisty v oddíle dokázali vychovat," dodal Havel ke spolupráci s dosavadním velkým rivalem.

Co se týká mládeže, od nového školního roku se nejen na místních školách rozjede projekt „Barevný volejbal". Někde již rozšířená výuka funguje. Připraveny jsou organizované školní turnaje a VK Dvůr Králové nabízí tělocvikářům i patřičné školení. Ve městě to s volejbalem myslí vážně, jak se projekt předvede v praxi, to ukáže třeba již příští soutěžní ročník.

II. liga 2013/14, sk. B

TJ Praga

TJ Sokol Malšovice

TJ Sokol Kerhartice

TJ Ždár nad Sázavou

TJ Sokol Střelice

VK Hronov

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

VK Dvůr Králové nad Labem

TJ Sokol Česká Třebová

Sokol Sport V hotel Hrotovice