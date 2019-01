Trutnov - Vůbec poprvé v kariéře se trutnovská pivotka DOMINIKA MURGAŠOVÁ probojovala do reprezentačního výběru, a hned se výrazně zapsala do statistik.

Dominika Murgašová | Foto: Archiv

Na evropském šampionátu juniorek U 18 v Rumunsku se totiž stala nejlepší střelkyní trestných hodů české reprezentace. Úspěšnost 93% by jí mohla závidět téměř celá Evropa. Celkově se 189 centimetrů vysoká basketbalistka na konečném třináctém místě podílela osmnácti body a třinácti doskoky v šesti odehraných utkáních.

Dominiko, jak těžká byla příprava a jak moc tě překvapila konečná nominace?

Příprava byla náročná, ale dostávali jsme i volno, takže jsem to zvládla. Zaměřovaly jsme se zejména na basketbalový trénink, kondici jen okrajově. Co se týče nominace, tak to jsem byla překvapená. Nečekala jsem, že bych se do Rumunska mohla podívat, ale povedlo se (usmívá se)

S jakými cíli jel váš tým na mistrovství Evropy?

Od trenéra jsme dostali za úkol být do pátého místa, které by nám zaručovalo postup na vysněné mistrovství světa. Bohužel se nám to ale nepodařilo.

Jaké cíle jste měla vy osobně?

Rozhodně jsem chtěla, aby náš tým postoupil ze základní skupiny. To se nám ale nepovedlo a poté už byl cíl jasný nesestoupit do divize B.

Jak byste popsala výkony družstva a také ty svoje?

Myslím si, že forma našeho týmu přišla až ve skupině o udržení, což byla škoda, protože jsme rozhodně měly na víc. Na hřišti jsem ze začátku nedostávala moc velký prostor, ale když už jsem se na palubovku dostala, snažila jsem se plnit všechny pokyny trenéra. A myslím, že jsem nezklamala. Potěšila mě má úspěšnost trestných hodů.

Co všechno vám dala reprezentační zkušenost do další basketbalové kariéry?

Viděla jsem, že evropský basketbal je úplně na jiné úrovni než naše juniorská extraliga. Teď vím, že na sobě musím stále pracovat.

Jaké máte další basketbalové cíle či plány a jak se těšíte na další soutěžní ročník?

V Trutnově s juniorkami budeme mít těžkou sezonu, ale pevně doufám, že se do play off dostaneme. Kdyby to vyšlo, chtěla bych si letos zkusit i první ligu žen. A třeba se jednou povede i nakouknout do Ženské basketbalové ligy.

(kap, to)