Trutnov - Po cenném vítězství v Hradci Králové se fanoušci trutnovského celku žen mohou těšit na nejchutnější lahůdku.

Ilustrační foto | Foto: Vilém Fischl

Tak v tomto případě půjde o bitvu jako řemen. Trutnov po středečním vítězství v derby v Hradci Králové (74:71), které se hrálo v rámci nadstavbové skupiny A1, nyní čeká mnohem těžší kalibr. V domácí hale totiž přivítá suverénního lídra soutěže – ZVVZ USK Praha!

„Soupeř je samozřejmě obrovským favoritem. Zde je to asi nad naše síly, i když jedním dechem dodávám, že se porveme o co nejlepší výsledek! Rozhodně dáme do utkání vše, protože se budeme chtít tradičně ukázat před domácím publikem," řekl před zápasem hlavní trenér Kary Trutnov Martin Petrovický.

Na prestižní duel s favoritem celé soutěže se ale hráčky z Podkrkonoší naladily více než dobře. V Hradci Králové totiž předvedly takticky vyspělý výkon a podpořily si díky tomu psychické rozpoložení do další fáze nejvyšší české ženské ligy.

Perfektní výkon v prestižním krajském derby podala zejména Lauren Ervin. Nejlépe doskakující hráčka soutěže hrála ve výborné formě a měla by být tahounkou také v dnešním zápase. Ten startuje v 17.30 hodin.

„Byla výborná, hrála opravdu skvěle! Především ve vnitřním prostoru byla Lauren velmi platná," pochválil zahraniční akvizici Trutnova hlavní trenér.

Trutnov bude jistě spoléhat i tentokrát na rychlé brejky. Základ ale vězí především v pozorné obraně. Podle tradice klub spoléhá také na vlastní fanoušky a celkově skvělou diváckou kulisu, kterou si užil i ve středu.

Tu si pochvaloval i trenér Petrovický. „V letošní sezoně je i na zápasech v Hradci Králové skvělá atmosféra. Ve velkém počtu tam chodí také fotbaloví fanoušci z okolí. Navíc přijelo i hodně lidí z Trutnova. Šlo hlavně o prestiž, ale plná hala nás dohnala k vítězství, takže co víc si přát?"

Sobotní ligové utkání navštíví také klienti Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. Po sobotním fandění si následně v pondělí vyzkouší basketbal i další aktivity při společném sportovním odpoledni s týmem Kary.

Zkrátka v klubu dělají pro fanoušky vše. Teď je jen na nich, aby jim svými hlasivkami pomohli k výhře.