Arad, Trutnov - A tak i v rumunské hale v Aradu jsme mohli slyšet hlasité povzbuzování: Trutnov! Trutnov!

Přibližně osm set kilometrů. Takovou vzdálenost jste museli urazit, jestli jste na vlastní oči chtěli vidět pohárový zápas trutnovských basketbalistek v Aradu.



Není divu, že většina lidí v Trutnově si proto rumunskou bitvu „vychutnala“ přes internetový on–line přenos.



Ale pozor!



V řadách fanoušků Kary se našli i tací, kteří ani na chvilenku neváhali a putování do země hraběte Drákuly podstoupili.



„Je to nové místo, kde jsme ještě nebyli. Relativně zajímavá destinace, ale ne až někde hluboko v Rumunsko, kde bychom se třeba báli,“ začal vyprávět Břetislav Páv, proč se on a dalších jedenáct nadšenců vydalo dvěma auty na cestu do Aradu. „Hlavně jsme ale také chtěli zažít vítězství venku, což se nám už nějaký čas zase nepovedlo,“ dodal „tiskový mluvčí“ trutnovského fanklubu.



A v Aradu se na tribuně opravdu český ostrůvek mohl radovat z vítězství. „Skvělý, skvělý. Věděli jsme, že zápas bude náročný, což se potvrdilo. Vyhrát o dva body ale stačí,“ jásali fanoušci po zápase. „Byla to houpačka, ale to je na basketu to krásné. Zápasy, kde se od začátku hraje o dvacet by nás tolik nebavily,“ prozradil „Irmič.“ Okamžitě však povídal dál, že kdyby to bylo ve prospěch Trutnova, určitě by se nezlobili a nějakou zábavu by si v utkání našli.



„Takhle to ale bylo naprosto strhující. Chvíli měl navrch ten, chvíli ten. Všichni si to museli užít,“ usmál se.



O hlasitou podporu „svým“ holkám se po celý zápas trutnovští fans starali bez doprovodných nástrojů, které jim policie neumožnila vzít do haly. „Museli jsme si vystačit jen s hlasivkami a tleskáním. O to víc to pro nás bylo zajímavější, protože na to nejsme moc zvyklí,“ hlásil Břetislav Páv.



Ne všem trutnovským výletníkům se ovšem poštěstilo povzbuzovat z hlediště celé utkání. Posádka rychlejšího automobilu totiž při pátrání po basketbalové hale v Aradu způsobila dopravní „nehodu.“ „Chtěli jsme zastavit na boku silnice a zeptat se na cestu. Přitom jsme však ťukli do jednoho z místních taxíků,“ vyprávěli fanoušci.



Trutnovský řidič tak musel vyčkat příjezdu policie a než se vše vyřešilo, pohárový duel prakticky skončil.



Ke svým kolegům na tribunu šofér usedl až na poslední tři minuty zápasy. Ale i to mu stačilo k tomu, aby si, jako ostatní, pohárovou bitvu užil. Ze hry navíc viděl opravdu ty nejdůležitější momenty.



Kuriózní na celé věci je ale, že ke „střetu“ automobilů došlo asi jen sto metrů od haly.



K dalšímu zápasu Evropského poháru cestují trutnovské basketbalistky už ve čtvrtek – do litevského Marijampole. A fanoušci? Ti samozřejmě také!