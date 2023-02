V Melbourne vydržel dýl než Nadal, teď chce být jako ti, co sledujeme v televizi

Tenistka Gabriela Andrea Knutson (25) dosáhla v americkém Římě (Rome) životního výsledku, když na turnaji ITF dotovaném šedesáti tisíci dolary došla jak ve dvouhře, tak při čtyřhře do finále. Pětadvacetiletou hráčku navíc úspěch posunul v profesionálním žebříčku WTA o takřka sto míst na aktuální 390. pozici.a Gabriela došla do finále z kvalifikace a na své cestě porážela i soupeřky, které se účastní kvalifikací na grandslamech či největších turnajích WTA. Po čtvrtfinálovém triumfu nad domácí Laheyovou přemohla mladá Východočeška další Američanku Di Lorenzovou a přemožitelku našla až ve finále v souboji s Peyton Stearnsovou.

Gabriela Andrea KnutsonZdroj: Facebook G. A. KnutsonGabrielo, kam řadíte úspěch, jehož jste v minulém týdnu v USA dosáhla?

Řadím jej samozřejmě nejvýš. Týden před turnajem jsem hrála pětadvacítku v Orlandu a už tam jsem začala hrát velmi dobře, dávala jsem do hry hlavu, předváděla pestrý tenis. Zásluhu na tom měl určitě předchozí velmi dobrý trénink. Pak se mi dařilo i na šedesátce, obzvlášť v hale se cítím velmi dobře. Začaly přicházet výsledky, neustále jsem si zvyšovala sebevědomí, hrála jsem líp a líp.

Kolika podobně dotovaných turnajů jste se již zúčastnila a jaký na nich byl doposud váš největší úspěch?

Zatím jsem hrála asi patnáct až dvacet podobných ITF turnajů. Loni v lednu se mi na dvou pětadvacítkách podařilo dostat do semifinále, v září v Bulharsku jsem si zahrála čtvrtfinále a teď v lednu další čtvrtfinále na čtyřicítce. To byl dosud asi můj druhý největší úspěch.

Do amerického Říma jste cestovala v roli kvalifikantky. Napadlo by vás vůbec, že v turnaji dojdete tak daleko?

Hodně mi pomohlo Orlando, kde jsem porazila holčinu z 207. místa v žebříčku. I proto jsem si věřila. Ale že dojdu v šedesátce do finále, to by mě opravdu nenapadlo. Je to nepředstavitelný. Loni v Olomouci jsem na své první šedesátce uhrála jediné kolo, vůbec jsem si nemyslela, že to teď půjde takhle dobře.

Leč povedlo se. Který zápas vám dodal největší sebevědomí a vítězství nad kterou hráčkou si vážíte vůbec nejvíc?

Určitě si nejvíc vážím výhry nad Ashlyn Krueger, 178. hráčkou na žebříčku WTA. Vlastně je to nejvýše postavená hráčka, jakou jsem kdy porazila. To mi dalo hodně, nemyslela jsem si, že ji vyřadím. Loni hrála všechny grandslamy, v Americe je milovaná, teď se představila i na Australian Open (vyřadila zde populární Kanaďanku Eugenii Bouchardovou – pozn. aut.). Byl to určitě můj největší úspěch na tomto turnaji.

Vaše parádní cesta skončila až ve finále. Tam už byla soupeřka nad vaše síly nebo si vyčítáte, že bylo na vítězství?

Musím uznat, že v tom finále měla má soupeřka opravdu hodně sebevědomí. Nelze se divit, podobný zápas hrála už poněkolikáté, zatímco pro mě to bylo vůbec první finále na takovém turnaji. Ke všemu jsem hrála debla, celkem to v turnaji bylo jedenáct zápasů, o pět více než ona (usmívá se). Přiznám se, že po prvním vyhraném setu už síly nebyly. Na výhru jsem podle mě měla, ale hlava už to po té zátěži neutáhla, navíc soupeřka hrála výborně.

Finalistky ženské dvouhry v RomeZdroj: Facebook G. A. Knutson

Až do finále jste po boku japonské spoluhráčky Ayukawaové došla také ve čtyřhře. Co pro vás v kariéře debl znamená?

Mě debl neskutečně baví. Už v juniorském věku jsem si ho užívala, hrála jsem ho i lépe. V singlu vždycky zažíváte stres, pak jsem se ale ve čtyřhře mohla uvolnit a hrát, co umím. Jsem pyšná, že jsem v žebříčku deblu 280. a doufám, že to půjde ještě nahoru.

Cesta turnajem

Kvalifikace: Allura Zamarripaová (USA) 6:4, 6:3

Kvalifikace: Jiangxue Hanová (Čína) 6:3, 6:3

1. kolo: Yulia Starodubtsevaová (Ukrajina) 7:5, 7:6

2. kolo: Ashlyn Kruegerová (USA) 6:2, 7:4

Čtvrtfinále: Ashley Laheyová (USA) 6:4, 4:6, 6:2

Semifinále: Francesca Di Lorenzová (USA) 5:7, 6:2, 6:1

Finále: Peyton Stearnsová (USA) 6:3, 0:6, 2:6



Čtyři duely Knutson odehrála ve čtyřhře, kde také s parťačkou padly až ve finále.

Úspěch v Římě vás katapultoval do čtyřstovky žebříčku WTA. Je vám pětadvacet – kam teď budou sahat vaše ambice?

Ambice? Ráda bych se dostala na grandslam, to by byl můj splněný sen. Jsem ale realista. Byla jsem čtyři roky v Americe na vysoké škole, další tři roky v Anglii, mám bakaláře a dva magistry. Sice jsem po celou dobu na univerzitě tenis hrála, manažerovala jsem tamní tenisový tým, ale rozhodně jsem neměla takový trénink, jaký se dostává profesionálním holkám v mém věku. Jsem realistická, snažím se a uvidíme, jak to půjde dál. Jsem každopádně ráda za každý úspěch, před rokem by mě tohle nenapadlo. Dostat se do top 400 je pro mě už teď životní zážitek, i kdybych s tenisem zítra skončila, splnila jsem si sen.

Knutson s parťačkou v deblu Manou Ayukawaovou z JaponskaZdroj: Facebook G. A. KnutsonČeský ženský tenis patří mezi nejlepší na světě. Jak jej vnímáte vy a jak je vnímán za velkou louží, kde jste trávila velkou část svého dětství?

Český tenis, a ženský obzvlášť, je po celém světe neskutečně dobře vidět. Češky a hlavně juniorky hrají úžasně, máme dobrou reputaci. Když má některá tenistka vedle sebe českou vlajku, hned si okolí řekne: jo to bude dobrá hráčka. Osobně mám napůl české a americké občanství, ale když budu mít u sebe českou vlajku, vzbudím kvůli úspěchům našeho tenisu větší respekt.

Jste odchovankyní královédvorského oddílu. Co pro vás zdejší kurty znamenají?

Já bydlím přímo na královédvorských tenisových kurtech, takže pro mě znamenají hrozně moc (úsměv). Dvůr Králové nad Labem mám hrozně ráda, vždycky se domů těším. Mamka učí ve škole bráchu, kterému je devatenáct a je na střední škole. Když přijedu, mohu hrát na kurtech, každé léto se účastním áčkového Juta cupu. Občas to vyšlo, občas ne, ale lidi mi doma vždycky fandili. Vím, že Dvůr mi dává support, i když jsem přes rok v USA, těší mě to. Pro každého tenistu je na tour důležité, když je sám a cítí domácí podporu. Ze Dvora ji cítím a je to opravdu dobrý pocit.

Juta cup pro reprezentanta královédvorského tenisu a obhájkyni loňského triumfu

Jaké máte tenisové plány v nejbližší budoucnosti?

Po turnaji v Rome jsem se účastnila dalšího v Orlandu, tam jsem ale díru do světa neudělala. Šlo o další šedesátku, já na nic ale jela devět hodin autem a hned další den jsem šla hrát. Mentálně jsem byla K.O., ale dostala jsem kartu do hlavní soutěže, bydlela jsem u fajn lidí, jen výsledkově to bohužel nevyšlo. Teď budu mít dva týdny volna, potrénuji na Floridě a následují dva turnaje buď v Americe nebo Kanadě. Pak se chystám na březnovou čtyřicítku do Říčan.

Před dvěma týdny se úspěšně prezentoval na juniorském Australian Open sedmnáctiletý Jakub Filip. Je náhoda, že jsou dvorští tenisté takhle úspěšní?

Vůbec to není náhoda. Ve Dvoře Králové nad Labem je krásné tenisové prostředí, v létě se dá hrát po celý den jak venku, tak uvnitř. Jsou tam dobří trenéři, pozitivní sportovní prostředí. Celkově jsou v Česku ideální podmínky pro tenis. Tím, že jsme středem Evropy, můžeme všude jezdit autem. V tomto ohledu to mají tenisté například v USA o dost těžší.