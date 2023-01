Florbalistky Jičína vyrazily v sobotu do Čajkarény v Olomouci, kde se od 19 hodin střetly s domácími FBS. Z tohoto souboje nakonec vyšly lépe domácí hráčky a vybojovaly cenné tři body, které mohou hrát roli v konečném pořadí do play off.

1. Vítkovice 20 20 0 0 0 239:48 60

2. Chodov 19 15 3 0 1 154:59 51

3. Ostrava 19 13 1 0 5 157:71 41

4. Střešovice 19 12 2 1 4 126:68 41

5. Bulldogs Brno 19 12 0 1 6 115:79 37

6. Olomouc 19 8 0 1 10 90:104 25

7. Bohemians 19 7 1 1 10 106:103 24

8. Start98 19 7 1 1 10 111:132 24

9. Liberec 19 3 3 0 13 69:150 15

10. Jičín 20 4 0 3 13 88:170 15

11. Panthers Praha 19 2 0 1 16 47:207 7

12. FA Ml. Boleslav 19 0 1 3 15 59:170 5

Národní liga, skupina západ – 19. kolo

Florbal Primátor Náchod – TJ Sokol Jaroměř 5:7 (0:5, 4:0, 1:2).

Branky: 27. a 34. Rázl, 28. Prause, 30. Špaček, 43. Čáp – 1. a 54. Hejzlar, 6. Kroupa, 12. Černý, 17. Lhotský, 19. Hofman, 46. Sedláček. Rozhodčí: Brejcha – Herman. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 175.

Úvod utkání patřil jednoznačně Sokolům z Jaroměře, kteří v první třetině dominovali a po 20 minutách vedli 5:0. Naopak prostřední část zápasu patřila domácím hráčům, kteří korigovali výsledek na stav 4:5 a na začátku třetí třetiny dokonce srovnali stav. To však bylo ze strany Náchoda všechno, Jaroměř v závěru strhla zápas na svoji stranu a bere tři body do tabulky.

Roman Balcar, vedoucí mužstva, Jaroměř: „Derby je naše, plechárna je vyloupena! První třetina byla 5:0 pro nás, ale věděli jsme, že to nebude lehké. Proti agresivnímu soupeři, který svou hrou nutí soupeře dělat chyby, se obtížně hraje. Ve druhé třetině jsme hodně polevili ve výkonu a nehráli tolik na půlce soupeře a Náchod začal stíhací jízdu, kterou jsme ve třetí třetině utnuli, přidali nějaké góly a závěr si pohlídali.“

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Derby nechce nikdo prohrát a o to víc doma. Bohužel jsme v první třetině byli ve spoustě věcí horší a soupeř to dokázal potrestat. I přesto, že jsme zápas v závěrečné periodě vyrovnali, tak to na body nestačilo. Je to pro nás další lekce, ze které se musíme poučit a být za týden silnější. Víme, co máme zlepšovat a musíme na tom pracovat.“

FbC Hradec Králové – SK Florbal Benešov 7:4 (1:2, 1:0, 5:2).

Branky: 9. a 57. Koubek, 40. a 60. Heger, 44. Klouček, 47. Souček, 53. Filip Hušek – 2. a 13. Poláček, 43. Vrkoslav, 59. Vojtíšek. Rozhodčí: Fuciman – Urbánek. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 65.

Hradec přivítal hosty z Benešova, kteří bojují o to, aby se dostali do vyřazovací části. Dvě třetiny byla k vidění vyrovnaná bitva, kterou Hradečtí nakonec dokázali v závěrečné periodě ovládnout a zvítězit.

Tomáš Pokorný, trenér Hradce Králové: „Od začátku utkání to z naší strany nebylo nic moc. Trápili jsme se s obranným blokem soupeře a jeho protiútoky. Ve třetí třetině jsme se konečně trochu dostali ke své vlastní hře a zápas rozhodli. Je fajn, že se nám utkání podařilo vyhrát, i když se nám nedařilo podle představ.“

1. Plzeň 20 13 4 0 3 158:109 47

2. Hradec Králové 20 14 1 0 5 160:89 44

3. Čelákovice 19 12 1 1 5 119:94 39

4. Jaroměř 19 10 2 3 4 114:96 37

5. Panthers Praha 19 10 1 1 7 123:109 33

6. Náchod 19 7 3 4 5 98:85 31

7. Traverza 19 7 3 3 6 100:105 30

8. Králův Dvůr 19 6 1 1 11 107:128 21

9. Benešov 19 6 1 0 12 101:143 20

10. Prague Tigers 19 5 0 3 11 96:127 18

11. Turnov 19 4 0 2 13 88:121 14

12. Rudná 19 2 2 1 14 91:149 11

Divize C – 19. kolo

FBC Pitbulls Kolín – FBŠ Všestary 4:13 (2:4, 1:3, 1:6).

Branky: 16. Dus, 16. Janeček, 35. a 44. Pletka – 2. Moravec, 3. a 28. Píše, 5., 50., 53. a 55. Ryba, 11. a 28. Macháček, 34. Kubec, 46. Novák, 49. Bureš, 57. Lankaš. Rozhodčí: Grigar – Kotyza. Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1.

Jan Freiberg, trenér Všestar: „Po první třetině jsem musel zvýšit hlas a pak už to bylo dobrý.“

Florbal Primátor Náchod B – Floorball Club FALCON 10:6 (3:2, 2:0, 5:4).

Branky: 3. Špaček, 7. Vlček, 8., 33. a 50. Grulich, 32. Pekárek, 42. Vysoký, 42. a 46. Jebavý, 59. Prause – 7. Budáč, 15. Hort, 50. Sgall, 53. Řádek, 55. Beer, 59. Škrdla. Rozhodčí: Ryant – Hrdlička. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 27.

FBC Slavia Praha – Orel Rtyně v Podkrkonoší 6:7 (3:2, 1:2, 2:3).

Branky: 7. Otáhal, 13. Volf, 15. a 30. Kašovský, 44. Svačinka, 55. Pitek – 9. Kuře, 11. Vejrek, 32. Martinec, 39. a 45. Weinelt, 44. Kábrt, 51. Hebelka. Rozhodčí: Novák – Střída. Vyloučení: 2:4. Bez využití.

TJ Sokol Dvůr Králové n. L. – FBC Liberec B 5:6 pp (2:1, 1:1, 2:3 – 0:1).

Branky: 9. Havran, 16. Vágner, 33. Janíček, 44. Vašák, 47. Kuneš – 14. Stejskal, 25. Radostný, 53. a 58. Čmugr, 55. Radostný, 64. Stejskal. Rozhodčí: Jansa – Suchý. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 130.

Tomáš Zíbr, trenér Dvora Králové: „Hezký zápas, který jsme si bohužel prohráli sami svojí hloupostí. Vedeme 5:2 pár minut do konce a necháme se zase vysypat a pustíme soupeře do přesilovek. Před zápasem bych byl za bod rád, teď to beru jako ztrátu. Díky všem zúčastněným za zápas.“

1. Slavia Praha 19 13 2 2 2 149:88 45

2. Kutná Hora 19 13 2 1 3 106:73 44

3. Liberec B 19 13 1 0 5 164:123 41

4. Rtyně 19 11 0 3 5 147:110 36

5. Panthers Liberec 19 8 2 2 7 149:158 30

6. Dvůr Králové 19 8 1 3 7 105:108 29

7. Všestary 19 9 0 1 9 135:125 28

8. Náchod B 19 8 1 1 9 93:120 27

9. FA Ml. Boleslav 19 6 2 1 10 110:113 23

10. Falcon 19 6 1 0 12 137:133 20

11. Koberovy 19 3 1 0 15 73:138 11

12. Kolín 19 2 1 0 16 93:172 8

- s přispěním Davida Šimečka