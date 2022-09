„S týmem jsme si nastavili, že naším cílem do sezony je být nejhůře na desáté příčce a postoupit tak do předkola play off. To je umístění, na které budeme cílit jako na minimum a bude to pro nás znamenat splnění mise a základního cíle. Jdeme do toho s tím, že víme, že je to v našich silách, ale zároveň s velkou pokorou,“ uvedl trenér Ladislav Štancl, který převzal Sokoly od Milana Koubka.