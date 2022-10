Této dvojici se postupně podařilo své konkurenty utrhnout a bylo jasné, že v Jičíně budou bojovat o prvenství. Rozhodnutí přineslo až poslední kolo, kdy i kvůli technickým problémům dokázal belgický jezdec Ťoupalíka utrhnout a vyhrát.

„V předposledním okruhu se mi trochu povolilo přední kolo, měl jsem potom trochu strach a vlezlo mi to i do hlavy. Chvíli mi navíc trvalo, než jsem se dostal do tempa, měl jsem i menší pád, ale nakonec to dobře dopadlo,“ řekl v cíli Ťoupalík. Třetí byl na trati okolo rybníka Šibeňák Yentl Baekert.

Mezi ženami byla jasnou favoritkou závodu Maďarka Kata Blanka Vasová. Svoji roli potvrzovala od startu a nakonec si dojela pro jasné vítězství. Do cíle dorazila s náskokem více než jedné minuty na českou mistryni Kristýnu Zemanovou. O třetí místo bojovaly další tři domácí závodnice. Ve finiši ho nakonec udržela Pavla Havlíková, která odrazila útoky Kateřiny Hladíkové a Jitky Čábelické.

Výsledky - TOI TOI Cup Jičín 2022

Muži: 1.FERDINANDE (Bel.), 2. A. ŤOUPALÍK, 3. BAEKERT (Bel.), 4. VANÍČEK, 5. J. ŤOUPALÍK. Ženy: 1. VASOVÁ (Maď.), 2. ZEMANOVÁ, 3. HAVLÍKOVÁ, 4. HLADÍKOVÁ, 5. ČÁBELICKÁ. Junioři: 1. JEŽEK, 2. VAS (Maď.), 3. NOVOTNÝ. Kadeti: 1. BAŽANT, 2. HÁJEK, 3. MITÁŠ. Kadetky: 1. HRDINOVÁ, 2. GOTTWALDOVÁ, 3. BUKOVSKÁ. Starší žáci: 1. PAZOUREK, 2. PANUŠ, 3. HLADÍK. Starší žákyně: 1. SLUKOVÁ, 2. SÍTKOVÁ, 3. FRYDRYCHOVÁ. Mladší žáci: 1. ZAVADIL, 2. MAŇAS, 3. SEMERÁD. Mladší žákyně: 1. ZAVADILOVÁ, 2. ŠKUBALOVÁ, 3. PAZOURKOVÁ.