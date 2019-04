Tato disciplína se liší od normálního karate tím, že je plnokontaktní, takže veškeré techniky a kopy jsou vedeny na plný kontakt, a také se řadí k nejtvrdším stylům karate. Zakladatelem tohoto stylu byl japonský mistr karate Masutacu Ójama, kterému byla při zahájení věnována minuta ticha.

Šampionátu se účastnilo osmdesát závodníků z šestnácti klubů, a to ze dvou polských. ,,Jsme rádi, že nám přijeli i kolegové z Polska a naše naděje mohly poměřit síly i mimo rámec České republiky," uvedl Petr Kesner.

,,Jsem s turnajem i s výsledky spokojený, stejně tak i s celou organizací, která během akce nikde nevázla. Šlapalo to jako hodinky," oznámil hlavní rozhodčí turnaje, prezident svazu karate Kyokushin, mistr Japonska a Evropy a vicemistr světa Jan Soukup.

Z Trutnovska se šampionátu žádné týmy neúčastnily, nejbližší tým byl z Hradce Králové. ,,My jsme nemohli bohužel postavit závodníky, protože v současné době je máme buď zraněné nebo nemají výkonnost, aby startovali na takovém turnaji," vysvětlil Petr Kesner.

Mistry České republiky se ve svých kategoriích stali: kategorie žáci a žákyně do 6 let bez rozdílu hmotnosti: Wozniak Wiktor z MKKK Głogów, žáci a žákyně 7 let bez rozdílu hmotnosti: Novotný Jan z Budo Klub Klatovy, žáci 8-9 let bez rozdílu hmotnosti: Travianko Olek (KK G&G Hradec Králové), žákyně 8-9 let bez rozdílu hmotnosti: Wachtlová Alena (KKK Dolany), žáci 10-11 let do 40 kg: Krzywicky Aleksander (Zakopane), žáci 10-11 let nad 40 kg: Žák Jan (KKK Dolany), žákyně 10-11 let do 35 kg: Šašková Nikola (Shinkyokushin Františkovy Lázně), žáci 12-13 let do 50 kg: Hampl David (Okami Team), žáci 12-13 let nad 50 kg: Sejkora Adam (Kamikaze Sokolov), žákyně 12-13 let do 45 kg: Jirušová Klára (Katutogi Praha), žákyně 12-13 let nad 45 kg: Jadrná Lenka (Kamikaze Sokolov), dorostenci 14-15 let nad 60 kg: Regety Tadeáš (Kamikaze Sokolov), dorostenky 14-15 let do 50 kg: Karwacka Natalia (Zakopane), dorostenky 15-16 let OPEN: Kottová Eliška (KKK Dolany), dorostenci 16-17 let nad 70 kg: Modlík Jan (Bohnice), seniorky E do 60 kg: Soukupová Jana (Kakutogi Praha), senioři B do 70 kg: Samek Jan (Kakutogi Praha), senioři B do 80 kg: Ježek Martin (Ostrava), senioři E do 75 kg: Vitarigov Diab (SK-Katana Praha), senioři E do 90 kg: Franc Vojtěch (Bohnice), senioři E nad 90 kg: Ábel Martin (KKK Vltavín), masters do 80 kg: Jenderka Tomáš (Bohnice).

Cenu za nejlepšího bojového ducha získali Vitarigov Diab (SK-Katana Praha), Ježek Martin (Ostrava) a Jenderka Tomáš (Bohnice). Cenu Mladý lev obdržela Bulygina Yevgeniia (Kakutogi Praha). Nejrychlejší KO vyhrál Krzywicky Aleksander (Zakopane).

Jakub Jenšovský