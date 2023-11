Florbalisté Dvora Králové nad Labem se pyšní suverénně nejvyšší průměrnou návštěvností v divizní skupině C. Nahlédněte s Deníkem na atmosféru, jaká panovala ve sportovní hale při ZŠ Strž v posledním domácím zápase proti libereckým Panterům.

Podívejte se, jak se fandí florbalu v nejnavštěvovanější divizní aréně | Video: Renata Jírová

Florbalisté Dvora Králové nad Labem se vezou na vítězné vlně. Žádný jiný z dvanácti účastníků divizní skupiny C nedokázal vyhrát pětkrát v řadě. Svěřencům hrajícího trenérského dua Rudolf Suk - Tomáš Zíbr tato bilance vynesla pobyt na třetím místě tabulky pouhý bod před čtvrtým Floorball Club Falcon, který má odehráno o zápas více.

Florbalisté Dvora se v Mladé Boleslavi nenechali uspat a mají další výhru

Naposledy si Dvoráci v prostředí vlastní sportovní haly Strž hravě poradili s libereckými Pantery, jimž nastříleli osm branek. Hattrickem se v utkání blýskl Šimon Říha, když výsledek 8:3 doladil v čase 59:16.

Divize, skupina C - 9. kolo

TJ Sokol Dvůr Králové n. L. - FBC Panthers Liberec 8:3

Fakta - branky a nahrávky: 8. Suk (Janíček), 11. Š. Říha (Havran), 15. Š. Říha (Heřmanský), 16. Janíček (Suk), 24. Teuber (Zíbr), 25. Hráský (Heřmanský), 43. Janíček (Adámek), 60. Š. Říha (Vágner) - 9. Král (Špak), 13. Král (Dalibor), 59. Burkoň (Hess). Rozhodčí: Jireček, Čečetka. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 138. Zásahy brankářů: Stibor 23 - Abrt 31. Třetiny: 4:2, 2:0, 2:1.

Ohlasy trenérů

Hráčem utkání byl vyhlášen Šimon Říha.Zdroj: Renata JírováTomáš Zíbr, hrající trenér Dvora Králové nad Labem: „Sice zápas co do atraktivity nic moc, ale tři body jsou důležité. Těžíme z toho, že máme dva výborné gólmany, o které se můžeme opřít. A že máme dobře rozloženou produktivitu mezi všechny formace, každý chvilku tahá pilku. Co nás trápí, to jsou přesilovky. Zapracujeme na nich a příště budeme lepší.“

Jan Obermann, trenér Liberce: „V tomto utkání jsme umřeli na neproduktivitu. Zápas se lámal za stavu 4:2 při našich dvou přesilovkách, místo návratu do utkání jsme následně dvakrát rychle inkasovali. Domácí vyhráli zaslouženě, dík patří tradičně skvělým místním divákům.“

Další víkendové výsledky - 9. kolo: Rtyně v Podkrkonoší - Náchod B 2:1sn, Slavia Praha - Jablonec nad Nisou 5:3, Jičín - Sparta Praha U23 B 8:7pp, Floorball Club Falcon - Florbalová akademie MB 11:8, Liberec B - Turnov 9:4. 10. kolo: Sparta Praha U23 B - Rtyně v Podkrkonoší 9:4, Panthers Liberec - Floorball Club Falcon 4:10.

Dva neproměněné nájezdy a těsná prohra: Ztracené tři body, litoval trenér Hradce

Aktuální tabulka Divize C

1. Florbal Primátor Náchod B 9 7 0 1 1 58:29 22

2. Orel Rtyně v Podkrkonoší 9 6 2 0 1 60:35 22

3. TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 9 5 1 2 1 53:38 19

4. Floorball Club Falcon 10 6 0 0 4 66:60 18

5. ACEMA Sparta Praha U23 B 9 4 0 1 4 70:57 13

6. Florbal Jablonec n. N. 9 4 0 1 4 48:52 13

7. Finance Novák FBK Jičín 9 3 1 2 3 51:60 13

8. Florbalová akademie MB 10 2 3 0 5 60:71 12

9. FBC Slavia Praha 9 2 2 1 4 50:48 11

10. FBC Panthers Liberec 11 3 1 0 7 75:97 11

11. T.K.S. TJ Turnov 9 2 0 2 5 40:51 8

12. FBC Liberec B 9 1 1 1 6 61:94 6

Nejbližší program - 10. kolo, pátek 20.30: Turnov - Rtyně v Podkrkonoší. Sobota 13.30: Slavia Praha - Liberec B. 18.00: Sparta Praha U23 B - Dvůr Králové nad Labem. Neděle 17.00: Náchod B - Jičín, Jablonec nad Nisou - Fotbalová akademie MB. 12. kolo, neděle 17.00: Sparta Praha U23 B - Panthers Liberec. 18.00: Turnov - Floorball Club Falcon.

Dosavadní odehrané zápasy Dvora

T.K.S. TJ Turnov - DK 3:4sn

DK - FBC Slavia Praha 2:3pp (94 diváků)

FBC Liberec B - DK 10:9pp

DK - Orel Rtyně v Podkrkonoší 3:5 (183 diváků)

Finance Novák FBK Jičín - DK 3:6

Florbal Jablonec n. N. - DK 3:7

DK - Floorball Club Falcon 7:6 (186 diváků)

Florbalová akademie MB - DK 2:7

DK - FBC Panthers Liberec 8:3 (138 diváků)