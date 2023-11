Dvorští florbalisté v pikantním východočeském derby v Divizi C přivítali lídra tabulky - Náchod B. Za mohutné divácké podpory začali skvěle a po 12. minutách vedli už 3:0. Favorizovaní hosté ale do první sirény snížili, po změně stran přebrali otěže zápasu a pětigólovou smrští rozhodli o vítězství. Duel 11. kola sledovalo 216 diváků!

Šlágr kola v divizi. Dvoráci vedli nad Náchodem 3:0, pak přišla sprcha. | Video: Renata Jírová

Domácí borce zaplněná hala ve Strži nakopla a po brankách Hráského, Vašáka a Házeho šli rychle do tříbrankového vedení. S lídrem soutěže, který přijel značně posílen o hráče A-týmu, to však nic neudělalo.

V 18. minutě snížil Jonáš Mikšovský. To hlavní přišlo ve druhé dvacetiminutovce. Rytíři se rozjeli a domácí Sokol začali demolovat. Po čtyřiceti minutách hry svítilo na tabuli skóre 3:6. V polovině poslední periody sice snížil Kuneš, ale hostující celek si tříbodové vítězství nenechal utéct, když jeho výhru jistil druhým zásahem v utkání Miškovský.

Divize, skupina C - 11. kolo

TJ Sokol Dvůr Králové n. L. - Florbal Primátor Náchod B 4:7

Fakta - branky: 3. Hráský, 9. Vašák, 12. Háze, 50. Kuneš – 18. a 57. J. Mikšovský, 25. a 39. Knettig, 25. Kubásek, 29. Vlášek, 40. Langpaul. Rozhodčí: Romančáková – Neumann. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 216. Třetiny: 3:1, 0:5, 1:1.

Tomáš Zíbr, hrající trenér Dvora: „Demontáž se bohužel nekonala. Teda aspoň z naší strany ne… V první třetině jsme předvedli náš nejvyspělejší výkon letošní sezony. Bohužel se to samé nedá říct o druhé, kdy jsme naopak přestali dělat to, co nás zdobilo na začátku - vyhrané souboje bez faulů, hra na míčku a efektivita při zakončení. Ve třetí části jsme to už měli strašně těžké… prohrávat o tři branky proti takhle kvalitnímu soupeři, který tady byl v sestavě, ve které hraje v Národce o postup do 1. ligy. I přesto jsme to nevzdali, ale bohužel to nestačilo. Děkuji hlavně divákům, o takové návštěvě se může všem ostatním týmům v soutěži jenom zdát.“

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Začátek se nám nevydařil, domácí byl lepší v nasazení, soubojích a zaslouženě vedli. Nám se povedlo zareagovat a přidat v jednoduchých věcech a zaslouženě jsme utkání otočili a dovedli do vítězného konce. Kluci zaslouží pochvalu za výkon a reakci na průběh zápasu.“

Orel Rtyně v Podkrkonoší - FBC Slavia Praha 12:2

Fakta - branky: 3., 31., 34. a 60. Weinelt, 4. Vejrek, 14., 50. a 56. Hebelka, 30. Labík, 37. Kábrt, 59. Vacek, 60. Rusin – 56. Štička, 58. Otáhal. b Jansa – Suchý. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 85. Třetiny: 3:0, 4:0, 5:2.

Karel Havlíček, trenér Rtyně: „Konečně jsme se vrátili k tomu, co umíme hrát. A na výsledku je to snad vidět. Je mi hrozně líto obou gólmanů hostí, kteří před sebou neměli skoro žádnou obranu. Nicméně jsme dokázali udržet domácí neporazitelnost a ukázat, že dvě porážky pro nás nic neznamenají.“

Tabulka

1. Florbal Primátor Náchod B 11 9 0 1 1 70:37 28

2. Orel Rtyně v Podkrkonoší 11 7 2 0 2 73:39 25

3. ACEMA Sparta Praha U23 B 12 7 0 1 4 89:70 22

4. TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 11 5 1 2 3 64:53 19

5. Floorball Club FALCON 12 6 0 0 6 75:76 18

6. FLORBAL JABLONEC 11 5 0 2 4 60:63 17

7. T.K.S. TJ Turnov 12 5 0 2 5 58:61 17

8. FBC Slavia Praha 11 3 2 1 5 62:67 14

9. Florbalová akademie MB 11 2 4 0 5 65:75 14

10. Finance Novák FBK Jičín 11 3 1 2 5 58:71 13

11. FBC Panthers Liberec 12 3 1 0 8 78:102 11

12. FBC Liberec B 11 1 1 1 8 74:112 6