Necelých sedm vteřin dělilo v cíli hustopečského závodu oba hlavní aspiranty na vítězství. Spokojenější však mohl být borec z Rychnovska, který si dojel už pro letošní třetí výhru v domácím šampionátu. Na stupních vítězů doplnil Kopeckého a Pecha třetí Filip Mareš. „Zase to tu bylo náročné. Díky velkému horku jsme se pořádně zapotili, ale bývalo to i horší. Celkově jsme spokojení. Po první sekci to vypadalo, že Venca půjde před nás, drobně jsme změnili nastavení auta, jak jsem to cítil, že by to mohlo fungovat, a pomohlo to,“ řekl spokojený Kopecký. Vítězem 17. ročníku Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče se stal Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo), který o necelých sedm vteřin porazil Václava Pecha (Ford Focus WRC).Zdroj: pro Deník/Jiří Hejtmánek