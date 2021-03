Rodina Pereirových je ve sportovním dění v Lisabonu obzvláště ve spojení s českými barvami. Má dorazit do Portugalska český zástupce? Pak manželům Franciscovi a Naně okamžitě zvoní telefon.

V současnosti trenér příbramských fotbalistů Pavel Horváth. | Foto: Antonín Vydra

Bylo to tak nyní při futsalové Lize mistrů, kam dorazili hráči Chrudimi, stejně tak před deseti lety při totožné události. A bude to i o čtrnáct dní později, kdy do portugalské metropole přijede v rámci kvalifikace o mistrovství Evropy česká futsalová reprezentace.