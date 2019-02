Turnov – Po cenné domácí výhře trápícího se místního futsalového klubu nad rivalem ze Slavie Liberec, cestovali hráči do Benešova. Proti Arsenalu chtěli na tři body navázat, ale odvezli si jen remízu.

Ilustrační foto | Foto: Jitka Maděrová

Benešov – Turnov 3:3 (1:1)

Utkání začalo svižně, ale blýskli se oba brankáři. Diváci tak na gól čekali dlouho. Hosté měli sice platonický tlak, nedokázali ho ale zužitkovat. Skóre se poprvé měnilo až ve 12. minutě, kdy se prosadil domácí Křemen. Dalmach ale do půle vyrovnal, když se po Petříkově tyči radoval Kratochvíl. Závěrečné šance na obou stranách vyzněly naprázdno. I když byli hosté lepším týmem, rozhodnout musel až druhý poločas.

Kulhánek hned po 23 vteřinách po změně stran překlopil zápas na stranu hostů, navýšení přišlo po mnoha šancích pět minut před koncem ze sálovky Petříka. Turnov vedl utkání k výhře.

Domácí se však nevzdali, odvolali brankáře a sáhli k power-play. A to se jim vyplatilo! Díky dvěma trefám vyrovnali na 3:3 a hosté tak téměř vyhrané utkání ztratili. Remízu totiž neodvrátil v závěrečné šanci ani Hurt, jenž zblízka netrefil.

„Bohužel, opět se ukázalo, že power-play neumíme. Prokopec sice třikrát zkoušel štěstí přes celé hřiště, ale vždy aspoň o metr netrefil. Inspiraci, jak by se hrát mělo, jsme hledali na zápase Chrudim – Barcelona. Snad dokážeme tuto herní činnost už v neděli vylepšit. Protože jsme byli lepší, je to pro nás ztráta. Chtěl bych teď do haly pozvat fanoušky i na předzápas B týmu. Hraje se turnovské derby, po kterém „áčko" chce vyhrát nad Pískem, který má jen dva body navíc," řekl obránce Dalmachu Aleš Krejčík.

Branky: 12. Křemen, 38. Šindelář, 39. Hampešt – 14. Kratochvíl, 21. Kulhánek, 35. Petřík. Dalmach: Prokopec – Krejčík, Pařízek, Bakeš, Kratochvíl – Kulhánek, D. Hurt, Petřík.

Další: Liberec – Ústí 8:5 (3:2), CF Litoměřice – GL Litoměřice 2:1 (1:1), Mělník – F.A. Zole 8:0 (3:0), Písek – Kadaň 6:2 (2:0), Chotěboř – Démoni 3:7 (2:4).

Tabulka:

1. Mělník 9 7 1 1 55:27 22

2. Démoni Č. Lípa 9 5 4 0 58:44 19

3. Ústí n. L. 9 6 0 3 57:38 18

4. Chotěboř 9 5 0 4 39:36 15

5. F.A.Zole Č.Lípa 9 5 0 4 33:46 15

6. Liberec 9 4 2 3 61:42 14

7. Benešov 9 3 2 4 39:39 11

8. Kadaň 9 3 2 4 36:45 11

9. Písek 9 3 1 5 47:51 10

10. CF Litoměřice 9 3 0 6 35:60 9

11. Turnov 9 2 2 5 37:40 8

12. GL Litoměřice 9 0 2 7 29:58 2

Turnovské týmy se naladily, na řadě je žhavé derby!

Turnov – Hodně vyhecované derby čeká v neděli krajský futsalový přebor. Druholigový předzápas A týmu Dalmachu, který hraje od 19 hodin s Pískem, obstará vzájemné střetnutí dvou celků ze srdce Českého ráje Jizeranu Doubrava a Turnova B.

O tom, že se bude jednat o hodně nažhavené derby, svědčí nejen postavení v tabulce, ale také fakt, že se oba celky velmi dobře znají. Jejich základ totiž tvoří hráči fotbalového celku FK Pěnčín-Turnov, a tak se diváci mají na co těšit. Zápas startuje v 17 hodin.

Oba týmy se navíc na vzájemný souboj velmi dobře naladily. O víkendu vyhrály a jsou v tabulce srovnány s dvanáctibodovým ziskem.

Slavia TU Liberec B – Dalmach Turnov B 5:8 (3:2)

Rezerva Dalmachu přehrála dosud neporaženého lídra tabulky. Navíc na jeho půdě, když těžila zejména z branek navrátilců Janů Škréty a Zdražila. První zaznamenal hattrick, druhý přispěl dvěma přesnými zásahy. Díky tomuto výsledky se čelo krajského přeboru zajímavě zdramatizovalo.

Branky Turnova B: Jan Škréta 3, Zdražil 2, Vítek, Kulhánek, Šteffan.

Jizeran – Pampuch 9:5 (4:2)

I Doubrava porazila před derby lépe postaveného soupeře. Pampuch Liberec držel před víkendem třetí místo, v Pojizeří ale tahal za kratší konec. V poločase měl manko dvou branek, po konci utkání musel uznat, že parta Jizeranu měla navrch. Hattrickem se blýskl Josef Nedošetko.

Branky Jizeranu: Nedošetko 3, Koubek 2, Š. Havel 2, Tvrdý 2.

Ostatní zápasy: Reas – Démoni B 3:9 (2:4), TTNF – F.A.Zole B 6:4 (1:1).

Tabulka:

1. Slavia TU B 7 6 0 1 54:30 18

2. TTNF 7 5 1 1 36:27 16

3. Démoni B 7 5 0 2 52:45 15

4. Jizeran 7 4 0 3 59:34 12

5. Pampuch 8 4 0 4 53:55 12

6. Dalmach B 8 4 0 4 47:55 12

7. Alex 7 3 1 3 40:42 10

8. Inter Interma 6 3 0 3 42:28 9

9. Legnex 6 3 0 3 61:57 9

10. F.A.Zole B 8 1 0 7 42:65 3

11. Reas 7 0 0 7 26:74 0