Na přelomu září a října se po celý víkend v trutnovské pětadvacítce odehrávala tradiční, již 39. Velká cena Trutnova v plavání, jejíž součástí byl 23. ročník soutěže pro handicapované děti, již desátý ročník memoriálu dlouholetého předsedy oddílu Pavla Sobotky a bohužel také první ročník memoriálu Jaroslava Mošny.

Při Velké ceně města Trutnova se tradičně neztratili ani plavci pořádajícího oddílu. Už za rok je navíc čeká jubilejní 40. ročník hlavního závodu. | Foto: Tomáš Břeň

„Letos jsme měli rekordní počet přihlášek do dopoledního závodu pro handicapované děti. Ten tradičně zahájil předseda hospodářského výboru Ivan Adamec a přihlásilo se 55 závodníků z mnoha koutů ČR, všichni v krásných dresech. Hlavní závod po odhláškách absolvovalo 280 závodníků v čele s juniorským mistrem Evropy a stříbrným ze světového šampionátu juniorů Danielem Gracíkem. Ještě jsme měli dva silné okamžiky, kdy všichni účastníci dlouhým potleskem uctili památku Jaroslava Mošny, který nás letos opustil a druhým okamžikem bylo předání ocenění Zdeňku Huňkovi, který se po celoživotní činnosti pro náš oddíl stěhuje na Moravu. Chtěli jsme mu za jeho oddanost oddílu poděkovat, což se za bouřlivého potlesku podařilo a byli jsme potěšeni, že na tento slavnostní „okamžik“ přijel za Královéhradecký kraj náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek. Velkou cenu Trutnova, kterou Zdeněk před 41ti lety založil, odstartoval místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych“, sdělil nám předseda pořádajícího oddílu TJ Loko Trutnov Tomáš Břeň.

V trutnovském bazénu, před zaplněnými tribunami, byly k vidění velmi kvalitní výkony v mnoha disciplínách. „I letos jsme byli svědky překonaného rekordu Velké ceny, když na trati 200m polohový závod starších žáků stávající rekord pokořili hned dva plavci Komety Brno. Tím šťastnějším, jehož jméno bude zapsáno do historie byl nakonec Oliver Hynek, který dohmátl v čase 2:13,13. letitý rekord polského borce a olympionika Pavla Wernera v hlavním závodě na 200m volný způsob atakoval Daniel Gracík“, spokojeně se usmívala trenérská legenda domácího klubu Pavel Pokorný.

Juniorský mistr Evropy Daniel GracíkZdroj: Tomáš BřeňV hlavním, finálovém, závodě na 200 metrů volný způsob v kategorii mužů zvítězil, stylem start cíl, právě juniorský mistr Evropy Daniel Gracík v čase 1:48,70, další stupně vítězů obsadili Daniel Němec a Jakub Mittner. „I když kraulová dvoustovka není mojí hlavní disciplínou, plavala se mi lehce a ani jsem nečekal, že budu atakovat dlouholetý rekord. Velká cena za mě byla velice vydařená akce a moc jsem si ji užil, Trutnov velmi dobře znám, strávil jsem zde spoustu času nejen na menších závodech, ale i na MČR žactva a soustředěních SCM. Pozitivní změnou pro mě byly nové startovní bloky, celé to pak působí profesionálněji“, rozpovídal se vítěz Gracík. Mezi ženami mělo finále zastoupení i v domácí Terezii Bischofové, která vloni obsadila 3. místo a předloni zvítězila. V letošním ročníku, byl hlavní závod tím, který se ji příliš nevydařil (dařilo se ji však v jiných startech), přestože v polovině trati byla v čele, nakonec ji došly síly a obsadila šesté místo. Skvělou druhou polovinu závodu předvedla juniorská reprezentantka Tereza Böhmová z Říčan a zaslouženě zvítězila v kvalitním čase 2:04,86, před polskými závodnicemi Annou Traczyk a Kamilou Swidnickou. „Ve skvělé atmosféře jsem si věřila, i když jsem do finále postupovala ze šestého místa, od trenérky Sandry Kazíkové (účastnice OH) jsem měla pokyn, abych v klidu postoupila do finále, to se podařilo a ve finálovém závodě rozhodla moje kvalitní druhá stovka“, dodala ke svému vítězství Tereza Böhmová, které předal cenu náměstek hejtmana Rudolf Cogan.

Tereza Böhmová z ŘíčanZdroj: Tomáš Břeň„Přesto, že se mi nepodařila dvoustovka, kterou jsem slušně rozjela, těší mě stupně vítězů na 100 kraul, 100 prsa, 200 polohově a 100 motýl, udělala jsem si i dva osobáky“, řekla ke svému vystoupení nejúspěšnější domácí závodnice Terezie Bischofová. „Svými výkony mě Terka potěšila, pro začátek sezony je to dobré, stříbrem na prsové stovce potěšila i Bára Hylenová, osobáky pak i další plavci,“ krátce zhodnotil vystoupení domácích trenér Břeň. Jeho kolega Pokorný pak dodal: “ V závodě jsme měli 38 plavců, což značí, že nám roste nová generace, jsem potěšen, že se děti výrazně zlepšily. Pětiboj těch nejmladších jsme pojali jako memoriál Jardy Mošny, který nás opustil a vždy učil plavat ty nejmenší. Pětiboj mezi děvčaty vyhrála Natálka Bednářová a mezi kluky zvítězil Šimon Hofmann“.

Tradiční putovní pohár za soutěž družstev obhájila Juvenie Wroclaw, domácí Lokomotiva obsadila šesté místo z 27 klubů. Nejlepší výkony celých závodů v OPEN kategorii (muži + ženy) předvedli Daniel Gracík, Tereza Böhmová a Anna Traczyk, všichni nejvíce bodovali v hlavním závodě na 200m volný způsob a odvezli si finanční prémii.

„Příští rok nás čeká jubilejní 40. ročník, chtěli bychom ho vyšperkovat a přilákat nejlepší závodníky. Zároveň bych chtěl moc poděkovat hlavním partnerům: Královéhradeckému kraji, městu Trutnovu, Společnosti Duha a dalším, kteří akci dlouhodobě podporují a vyjádřit přesvědčení, že nám zachovají přízeň i pro jubilejní ročník“, dodal předseda oddílu.