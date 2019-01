Brada u Jičína - Dvaadvacetiletý střelec z Jičínska bude na olympiádě v Pekingu soutěžit ve dvou disciplínách – ve vzduchové pušce a libovolné malorážce.

Václav Haman. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

Brada u Jičína - Se sportem začínal v sedmi letech. Veřejnost ho zná jako bikrosového jezdce, který se objevoval na jičínské trati pod Čeřovkou, třikrát startoval na mistrovství Evropy. Současně ho zajímala střelba, a tak to bylo těžké rozhodování. Nakonec zvítězila střelba. V roce 2000 přestoupil z jičínského klubu do SSK Manušice a o tři roky později už oblékal dres SKP Plzeň, kde získal několik ocenění. Otevřela se mu cesta do juniorské reprezentace. VÁCLAV HAMAN nezklamal, z evropských a světových šampionátů přivezl medaile, vloni vstoupil do mužské kategorie a na olympijský hrách v Pekingu chybět nebude.



V kolika letech jste se dostal ke střelbě a kdo vás pro tento sport získal?

Ke střelbě jsem byl veden od malička otcem. Jako malé dítě jsem nemohl střílet sice olympijské disciplíny, protože to je v první řadě střelba ve stoje a to je náročné na záda pro dospělé, natož pro malá děcka, takže jsem začínal se střelbou vleže. Jak to u většiny dětí, které zdědí sport po rodičích bývá. Mým prvním trenérem byl otec a trénuje mne dodnes. Moje nejoblíbenější disciplína je VzPu 60(vzduchová puška 60 ran vstoje), neboť není tak "nudná" jako střelba vleže. Střelbě se věnovala i moje sestra Ilona. Odešla však studovat vysokou školu, střelbu značně omezila a po sléze z časových důvodů skončila úplně.

Z toho je patrné, že vám moc pomáhá otec. V čem konkrétně?

Můj otec byl u mne od počátku do současnosti a pomáhal mi se vším. Byl mým trenérem, psychologem, manažerem, řidičem, stará se o technické zázemí, je sponzorem… Zkrátka dělal vše, abych měl klid na to, co dělám. Nyní již některé funkce převzali jiní, ale stále mne trénuje a řešíme spolu technickou otázku jak střelby, tak materiálu.

Přibližte nám sportovní střelbu, není to tak známý sport a lidé o něm nebudou vcelku nic vědět. Na jakou vzdálenost se třeba střílí?

Vzduchovka se střílí na deset metrů a malorážka na padesát. Ale to přijde hodně lidem směšný, že to není problém, co to je 10 metrů… Ale na těch deset metrů se střílí na půlmilimetrovou desítku! To už ale nikdo neřeší… Na padesáti to je desetimilimetrová, což v mnoha případech u zbraní není ani možné každou ranou zasáhnout. To naštěstí není případ naší reprezentace, ale i tak jde o více než velkou přesnost.

A jak vypadá váš trénink? Asi střílení, střílení, střílení?

To v žádném případě, střelba je asi polovina tréninku. Je to složitější, na prvním místě je střelba, takže střílím dvě až pět hodin. Dále je zapotřebí fyzička, takže tak 1-2 hodiny se věnuji běhu a posilovně. Následně jsou zapotřebí další věci, spojené se zdravím těla a psychiky. Od toho jsem si sehnal fyzioterapeutku a chodím na reiky. A abych neměl v hlavě "zlé myšlenky", které rády zavítají do hlavy v nejnevhodnější chvíli, tak mám zásady, které zkrátka dodržuji. Asi jedna z nejpodivuhodnějších z pohledu mých kamarádů je ta že se v sezoně ani nedotknu alkoholu.

Bydlíte v malebné obci Brada, kde se koná známý Mikulášský běh. Zúčastnil jste se, kolikrát a s jakým výsledkem?

Doposud nikdy jsem nestartoval, protože jsem vždy měl buď závody nebo těsně před závodem. Ale do budoucna se ho chci jistě zúčastnit.

Střílíte za SKP Plzeň, jaké tam máte podmínky, a co vedle střelby ještě děláte?

Kdo chce si na něco stěžovat, tak si vždy najde důvod, proto se o podmínkách zmiňovat nebudu. Snad jen tolik, že by mohly být příznivější, ale i tak si nemohu stěžovat. Mimo střelby jsem v loňskem roce získal živnostenské oprávnění, tak se věnuji i svému podnikání. To z toho důvodu že vidím na mnoha našich sportovcích, že se věnují pouze svému sportu a po ukončení kariéry mívají problém se někde uplatnit nebo vůbec sehnat zaměstnání.

Jak jste prožil poslední dny, co vás ještě čeká a kdy odlétáte do Pekingu?

V posledních dnech se snažím si od všeho hlavně vyčistit hlavu. Proto jsem minulý víkend byl na Slovensku v Tatrách, kde jsem z hřebenů hor obdivoval krásu kopců nepoznamenaných lidskými sídly. Včera (19. července) jsem s kamarády byl na vesnickém turnaji v malé kopané v Podhorním Újezdě. I když se to muže zdát divné ale takovouto fyzickou aktivitou si krásně odpočinu a hlavně zapomenu na nějakou olympiádu. Jinak v pondělí 21. července mi začalo soustředění v Plzni, to až do patku. Odlétáme 31. července a už se docela těším.

Kdy vás čeká první závod a s jakým výsledkem byste byl spokojen? Budete hodně nervózní?

První závod mám 11. srpna a tipovat výsledek je složité. Budu spokojen když tam nechám maximum. Kolik to bude nebo jaký výsledek už nechám osudu. O nervozitě není podstatné mluvit, nervózní bude každý ať říká, co chce. Ale kdo ji zvládne nejlíp, bude mít o poznání méně práce.

Budete vzpomínat na rodiče, obec Brada a Český ráj?

No to je skoro samozřejmé, v Číně budu poměrně dlouhou dobu a já nemám příliš v lásce velká města. Velice mi vyhovuje žít na vesnici, takže vzpomínat budu. A s rodiči předpokládám že budu po celou dobu pobytu ve spojení ať už prostřednictvím internetu nebo mobilu.

Kdo je váš sportovní vzor a proč?

Konkrétní vzory nemám, jsou jen lidi které obdivuji. A obdivuji je proto co o nich vím, jak se probojovali k tomu, co dokázali, zkrátka pro jejich vůli jít za tím co chtěli. Jistě je takových spousta a o všech jsem nečetl tak je nemohu jmenovat, ale kdybych měl někoho z nich jmenovat tak bych sem zahrnul Jaromíra Jágra, Ivana Lendla, Emila Zátopka, a další, ne jen sportovci třeba Petr Štěpán (zpěvák skupiny XIII.století a spisovatel).

Střelba zabírá mnoho času, stihnete nějaké záliby a které to jsou?

Pokud kdybych se měl 24 hodin denně věnovat střelbě, tak jsem asi už v blázinci, ale je pravda, že na další záliby moc času není. To málo z drtivé většiny věnuji svému podnikání a přítelkyni a pak na řadě je třeba moje motorka, fotbal, četba různých knih, ale pokud možno s určitým psychologicko-náboženskou tématikou, což mne velice zajímá a je to zase provázáno i se střelbou.

Prozraďte nám ještě něco o sobě. Jste ženatý, jaké jídlo máte nejraději a co zaměstnání?

Ženatý nejsem a ani to neplánuji, přece jen mi je 22 a to v dnešní době již není tak časté, aby se v tomto věku lidé brali. Jinak jim skoro vše, nejraději mám asi knedlo-vepřo-zelo, nebo krupicovou kaši. Z části jsem zaměstnán u ministerstva vnitra jako sportovec, a z druhé části se věnuji již zmiňovanému podnikání.

Kdy se z Pekingu vrátíte a kam povede vaše první cesta z letiště?

Vracím se myslim 19. srpna a první cesta bude domů, abych vyměnil špinavé prádlo za čisté. Následně půjdu zjistit, zda moje motorka je v pořádku, pár dní se budu věnovat kamarádům, kteří už jsou i trochu teď "naštvaní" že na ně nemám čas a pak sednu na mašinu a hurá na dovolenou někam pod stan.

Jaké jsou vaše pocity bezprostředně před odletem?

Na tuto otázku je složité odpovědět. Jsem velice šťastný, že mne to již nejspíš nemine, ale už jen všechny ty přípravy, novináři a lidi kolem mi dávají najevo, že jde o něco víc, čehož já se snažím oprostit, takže je to i z tohoto pohledu velice náročné. Určitě tam bude skvělá atmosféra, nově otevřená olympijská vesnice je nádherná, bude tam 16 000 sportovců.

Koho považujete za svého největšího soupeře?

Pokud bych měl mluvit o střelcích, tak bude na OH myslím kolem šedesáti soutěžících, a každý má šanci se předvést, jistě že je úzká skupina těch, se kterými se počítá do boje o medaile, a pak dost těch, kteří mohou překvapit. Ale mým největším soupeřem jako vždy a u každého sportovce ať si to přizná či ne, budou ti skřítkové v moji vlastní hlavě. Takže každý je svým největším soupeřem.

VIZITKA



VÁCLAV HAMAN

Narozen: 18. července 1986 v Jičíně

Sportovní odvětví: střelba (vzduchová puška, libovolná malorážka)

Oddíl: SKP Plzeň

Trenéři: Václav Haman st. (osobní), Stanislav Stupka, Petr Kovařík a Petr Kůrka

Kdy na OH: první závod 11. srpna

Největší úspěchy: 2. místo družstev ve vzduchové pušce na ME juniorů, druhý v libovolné malorážce 3x40 na ME juniorů ( 2006), druhý v libovolné malorážce 3x 40 na MS juniorů (2006, vše v Záhřebu), vytvoření juniorského rekordu v disciplíně libovolná malorážka 3x40 (Plzeň, srpen 2006).







ANKETNÍ OTÁZKY



1. Co pro vás znamená účast na olympijských hrách?

Pro mě je start v Pekingu jedním z několika vrcholů kariéry. V juniorských letech to byly světové a evropské šampionáty, v seniorech postup na Světový pohár a podařila se mi série velmi dobrých výsledků ze vzduchové pušky, završených ziskem místa na olympijské hry 2008.



2. Jaká událost vás nejvíce zaujala v historii OH?

Jsem mladý, takže pamatuji velmi málo, ale z vyprávění známých a rodinných příslušníků toho je hodně, patří sem bezesporu výkony Emila Zátopka, Věry Čáslavské, Jana Železného, Martina Doktora a mnoha dalších našich sportovců. Já osobně nejraději vzpomínám na zlatou medaili a triumf českých hokejistů na zimních olympijských hrách v Naganu 1998. Především na semifinále s Kanadou a samostatné nájezdy a potom finále s Ruskem, které jsme vyhráli 1:0. To byla skvělá nálada a atmosféra.



3. Kolik medailí získá v Pekingu česká výprava a kteří sportovci se o zisk cenného kovu zaslouží?

Zásadně netipuji předem, proto číslo ani jména nevyslovím. Získat některou z olympijských medailí je touhou nejen každého sportovce, ale i země, z níž pochází. Proto věřím, že k dobré bilanci celé výpravy přispějí také sportovní střelci. Záleží však na mnoha okolnostech, jako je psychika, počasí a další.