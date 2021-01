Což o to, na vrchol sezony se dívat mohou, leč národní mužstvo se lvíčkem na prsou na něm neuvidí. Svazové vedení účast na šampionátu v Egyptě odpískalo. Důvod? Záplava pozitivních testů na COVID-19. Z jednadvaceti hráčů má být nakažených nebo jinak zdravotně indisponovaných hned sedmnáct! Navíc i trenéři Daniel Kubeš, Jan Filip a jejich náhradník Pavel Pauza.

Co na rozhodnutí říkají oba házenkářští nadšenci? O to se den po verdiktu zajímal Krkonošský deník.

Jak se oba těšíte na jeden z vrcholů sezony, mezi něž jistě mistrovství světa mužů patří?

Eva: „Samozřejmě se těším. Asi každý, kdo má házenou rád, si šampionát nenechá ujít. Tím spíš, že bude Česká televize vysílat živé přenosy a u nás doma poběží konečně něco jiného než fotbalová Premier League (směje se).“

Jakub: „Na mistrovství světa se těším, byť zápasy bez diváků nejsou tak záživné jako s vyprodanou halou. Ale v této době je dobře, že IHF rozhodlo, diváky nakonec do haly nepouštět, bylo by to příliš riskantní.“

Zaznamenali jste včerejší zprávu o tom, že se Češi šampionátu nezúčastní? Očekávali jste podobný osud?

Eva: „Věděla jsem včera, že jednají o šampionátu, ještě mi blesklo, že nakonec ani neodletí. Ale pak říkám, že si to přeci nemůžou dovolit, vždyť si navíc konečně postup vybojovaly!“

Jakub: „Bohužel jsem zaznamenal a jsem z toho smutný. S některými kluky se znám a těšil jsem se, až je uvidím na vrcholné akci. Tento osud jsem neočekával, myslel jsem si, že český tým odjede, byť třeba v okleštěné sestavě. Na šampionát se Česká republiky dostala po delší době a stále se mi nechce věřit, že nakonec bude nahrazena Makedonií.“

Co myslíte, je to škoda nebo ostuda? Jaké první slovo vás napadlo, když jste se dozvěděli, že reprezentace start na MS odřekla?

Eva: „Já nevím jestli ostuda, to se možná ukáže až po konci celé akce. Ale škoda je to ohromná! Vždyť účast na takové akci je nejenom čest, ale reklama pro českou házenou. A vůbec teď, kdy házenou hrát nemůžeme, to byla taková naděje pro děti, fanoušky a příznivce házené. Každý sport potřebuje propagaci a účast na mistrovství světa je ten nejlepší způsob. První slovo, jaké mě napadalo? Průšvih.“

Jakub: „Mě napadlo právě slovo ‘ostuda‘, ale neznám fakta, proto to nemohu posoudit a budu volit slovo ‘škoda‘. Jestli nemohli rozšířit soupisku, dobře, to je pro mě jediný důvod proč nejet. Ale když to šlo ve fotbale a hokeji, mohli jsme odjet klidně s hráči, kteří původně nominováni být neměli. Možná by přišly prohry, ale věřím tomu, že do budoucna by se to vyplatilo. Zkušenosti z mistrovství světa jsou pro mladé hráče k nezaplacení.“

COVID-19 je mezi námi už měsíce. Dalo se podobnému scénáři předejít? Selhali třeba funkcionáři, že by podcenili na začátku situaci?

Eva: „Tahle situace je dlouhá, ono je těžký udržet situaci pod kontrolou, když se sjedou hráči z různých koutů Evropy. Věřím, že každý člen týmu, a tím myslím i funkcionáře, dodržoval veškerá opatření, dělal všechno pro to, aby tomuhle předešel. Jenže si to vemte, je to kolektivní a kontaktní sport, tohle může vypuknout u jakéhokoliv týmu i během šampionátu. Možná se nemusela konat přátelská utkání na Slovensku, ale možná by to vypuklo i tak. Zase na druhou stranu to byla příprava na mistrovství světa, a ta se nedá uskutečnit v úplné izolaci. Takových ‘možná‘ by se dalo najít dost, prostě se stalo. Spíš mě mrzí, že to náš tým potkalo ještě doma, kdy se s tím dalo něco dělat. Vždyť po hřištích běhá plno nadějných a šikovných hráčů, kteří čekají na šanci a dělají vše, aby se do reprezentace dostali. Ale snad to nebylo unáhlené rozhodnutí a věřím, že veškeré jiné varianty byly důkladně zváženy.“

Jakub: „To nevím. Věřím, že funkcionáři, realizační tým i hráči dodržovali přísný režim, který je se současnou dobou nastavený. Ale mohl to přinést jedinec a v kontaktním sportu, jako je házená, se to může šířit rychle. Řešit to nějakým uzavřením jednotlivců a třeba netrénovat určitě není reálné řešení před takovýmto turnajem.“

Na turnaji měla hrát reprezentace po šesti letech. Kdyby tam odjela, jak myslíte, že mohla dopadnout?

Eva: „Už jen to, že se tam probojovali, svědčí o vysoké kvalitě týmu. Pouhý postup ze skupiny bych nebrala jako úspěch a nejvyšší cíl. Samozřejmě by záleželo, jaká sestava by vlastně odjela. Ale to teď nemá cenu ani rozebírat, bohužel.

Jakub: „V této době těžko předjímat, každopádně COVIDová situace dává šanci překvapením a myslím, že jím klidně mohla být naše reprezentace.“

České házenkářky před nedávnem svůj šampionát absolvovaly. Jely na něj výrazně oslabené, třikrát prohrály, ale alespoň si zahrály a ostudu rozhodně neudělaly… Čekali jste podobný scénář i nyní?

Eva: „Holky jsem samozřejmě taky sledovala. Ani bych neřekla, že byly nějak výrazně oslabené. Předváděly dobré výkony a možná jim chybělo trošku štěstí. Byla velká škoda, že odjely tak brzo domů. I ony měly na to postoupit ze skupiny. Našim mužům bych věřila ještě o něco víc. A přesně tak, alespoň si zahrály.“

Jakub: „Určitě ostudu neudělaly, naopak. Bez několika výrazných opor odehrály super zápasy s velkými favoritkami, chybělo trochu zkušeností a překvapení se mohlo urodit. Přesně jak jsem psal v minulé odpovědi, mužská reprezentace měla šanci překvapit favority, které ve skupině má.“

Házenkářky tedy šampionát před nedávnem absolvovaly, medaile byly rozdány. Může to být podle vás v Egyptě s koronavirem složitější?

Eva: „Stát se to může, ale to bychom předbíhali. Nechme se překvapit, ale doufám, že turnaj proběhne bez problémů.“

Jakub: „Myslím, že se turnaj odehraje. Jestli bude regulérní, to uvidíme za čtrnáct dní. Budu doufat, že to proběhne bez COVIDových problémů, těch už bylo dost. Bohužel to odnesla naše reprezentace.“