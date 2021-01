Půjde o první vzájemný zápas těchto celků v letošní sezoně. Východočechům se podzimní část ročníku vydařila mnohem lépe než Zubří. Svěřencům trenéra Petra Mašáta patří zatím výborné páté místo. To Zubří je výrazně za očekáváním, když je až desáté.

„V jejich kádru došlo k poměrně velké generační obměně a trenér Tonar zapracoval do týmu spoustu mladých hráčů z vlastní líhně, kteří v dosavadních zápasech podávají dobré výkony a postupně se zlepšují. Proto nás v žádném případě nečeká jednoduchý zápas, ve kterém bychom ale rádi protáhli naši sérii vítězství a odvezli si body do Jičína,“ říká před dnešním duelem mladý křídelník Jičína Šimon Thorovský.

Zubří má po nepovedeném podzimu nůž na krku. Jestli chce pomýšlet na postup do play off, tak musí začít vyhrávat. „Čeká nás houževnatý soupeř z Jičína. Škoda, že nám bude chybět podpora našich fanoušků v hale, ale stejně bychom chtěli využít domácí prostředí ke zdárnému vykročení do jarních bojů,“ nechal se slyšet kouč Zubří Michal Tonar.