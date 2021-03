V neděli házenkáři Jičína zamíří na palubovku Frýdku-Místku. V utkání, které začíná v 17 hodin, půjde o hodně.

Ilustrační fotografie. | Foto: Karolína Machalická

Oba celky jsou tabulkovými sousedy, mají shodně 19 bodů. Případná výhra je může už s téměř stoprocentní jistotou poslat do play off. Východočeši mají navíc svému soupeři co vracet. První vzájemný duel totiž svěřenci trenéra Petra Mašáta nezvládli a na domácí palubovce prohráli 21:27.