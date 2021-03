„Chtěli jsme Frýdku oplatit porážku z domácího prostředí. Když se podíváme na vývoj tabulky, tak si myslím, že by nám stačil i bod. Jenže v klíčových momentech, ať už v první půli, na začátku druhé i ve fázi, kdy jsme vyrovnali, ale nedokázali jsme vedení otočit v náš prospěch, se ukázalo, že rozhodující asi byla zkušenost hráčů jako je Sklenák, Petrovský a Chudoba,“ hodnotil prohrané utkání jičínský kouč Petr Mašát. Východočeši vedli v zápase naposledy v 25. min., poté už jen dotahovali ztrátu. „Nedali jsme tři sedmičky. Na klíčové momenty jsme prohráli 1:3. Díky nim Frýdek o dva góly vyhrál,“ doplnil Mašát.

Jičínu do konce základní části zbývá odehrát tři duely. První z nich absolvuje už ve středu. V dohrávce 7. kola extraligy hostí od 18.30 hodin Kopřivnici. S tou se utkal nedávno a na její palubovce vyhrál 27:22. Jakýkoliv bod by už Ronalu měl stačit na postup do play off.

O víkendu poté Jičín hostí SKKP Brno. Základní část zakončí na palubovce Talent týmu Plzeňského kraje.