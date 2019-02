Turnov – První prosincový den byl letos posledním termínem, kdy si místní házenkářky mohly zlepšit bilanci ve druhé lize žen.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

V minulém kole si přivezly bod z utkání v Pardubicích, tentokrát ale prohrály, a tak zůstaly v tabulce předposlední. Horší je už jen Milevsko.

Turnov – Astra Praha

21:25 (13:13)

Pražský celek má v kádru několik hráček, které se opírají o zkušenosti z první ligy. Pátý tým tabulky tak přijel do Českého ráje v pozici favorita, což nakonec ziskem dvou bodů potvrdil.

Celý první poločas ale držely domácí házenkářky se soupeřkami krok. Ve 24. minutě se dokonce dostaly do dvoubrankového vedení 11:9, ale ještě do půle Astra znovu skóre otočila. V poslední minutě Turnov přesto vyrovnal a do kabin se tudíž šlo za nerozhodného stavu.

Úvod druhého poločasu ale Turnovu totálně nevyšel. Pouze totiž přihlížel, jak pražský celek začal kumulovat branky. Za prvních osm minut nasázel Turnovu pět gólů v kuse a získal rozhodující náskok. Turnovačky se probraly až v posledních šesti minutách, kdy už ale náskok sedmi tref neměly šanci stáhnout.

„Po výborném poločase, kdy jsme Astře způsobili starosti a drželi příznivé skóre, jsme po přestávce úplně propadli. Zbrklost a technické chyby, ale hlavně neproměnění vyložených šancí vedlo ke zkáze a darování bodů soupeři. Myslím, že jsme na něho přitom měli. Tato prohra nás hodně mrzí. Po odehrané podzimní části vidíme, že umíme zahrát i na silnější soupeře. Škoda je, že nevydržíme v tempu celý zápas a výpadek následně už těžko doháníme," řekl po posledním zápase první poloviny sezony trenér Turnova Roman Fuchs.

TJ Turnov: B. Kučerová – D. Aissi (5/1), C. Davidová (3), A. Koubková (3), A. Šafářová (3), J. Nalezencová (2), L. Ševrová (2/2), P. Bártová (1), R. Kohoutová (1), I. Tichá (1), V. Ševrová, Vališová.

Ostatní zápasy

Strakonice – Pardubice 21:20, Milevsko – Most B 15:33, Ústí n.L. – Ledeč n.S. 27:14, Slavoj Tachov – Kobylisy B výsledek nebyl do uzávěrky znám. (jp, šev)

II. LIGA

1. České Budějovice 10 8 2 0 258:202 18

2. Most B 10 7 0 3 265:218 14

3. Tachov 9 6 1 2 230:194 13

4. Strakonice 10 6 1 3 238:209 13

5. Astra 10 6 0 4 251:215 12

6. Pardubice 10 4 1 5 255:236 9

7. Ústí n.L. 10 4 1 5 230:218 9

8. Kobylisy B 9 3 2 4 203:203 8

9. Ledeč n.S. 10 3 1 6 196:249 7

10. Turnov 10 2 1 7 206:233 5

11. Milevsko 10 0 0 10 145:300 0

Podzimní výsledky Turnova

Most B – Turnov 32:14

Turnov – Kobylisy B 19:22

České Budějovice – Turnov 23:20

Turnov – Ledeč n. S. 26:16

Strakonice – Turnov 22:14

Turnov – Ústí nad Labem 23:24

Turnov – Tachov 21:27

Milevsko – Turnov 23:29

Pardubice – Turnov 19:19

Turnov – Astra 21:25