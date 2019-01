Hostinné - Čtveřice týmů, která si na konci ledna zahraje vyřazovací část Hostinské florbalové ligy, je po devátém kole už známá. Jasnou výhrou 10:4 nad Celuloid's Models si play off zajistili Old Dogs, účast mezi nejlepšími potvrdila také Kobra. První ligové body v neděli překvapivě ztratil první tým soutěže Skirent Vrchlabí, který jen remizoval 7:7 s Matadory.

HFL - amatérská florbalová soutěž v Hostinném | Foto: DENÍK/Tomáš Plecháč

Favorit přitom v souboji se druhým mužstvem HFL nebyl daleko ani od porážky. Úvod utkání sice probíhal plně v režii Vrchlabáků, kteří se brzo ujali vedení 2:0. Matadory ještě v první třetině do hry vrátily přesné zásahy Grofa a Slivka. Zkušený útočník Honza Jelínek pak na konci druhé dvacetiminutovky svůj tým dokonce poslal do vedení.

Ostrý finiš Skirentu

V závěrečné části hry aktéři na obou stranách divákům předvedli vskutku povedenou florbalovou přestřelku, v níž padlo hned devět gólů. Matadoři díky trefám Petružálka a Slavíka vedli už 6:3 a zdálo se, že je rozhodnuto. Nejlépe střílející mančaft soutěže ale vystupňoval tempo a stačil se do takřka ztraceného zápasu obdivuhodně vrátit. Zásluhou dobře mířených projektilů tria Rosenberg, Rolenec, Poláček Skirent zhruba pět minut před závěrečným klaksonem vyrovnal na 6:6. Matadoři se však z tvrdého direktu dokázali otřepat. Marek Filcsák přízemní střelou získal znovu těsný náskok. Jiří Vyhnálek ale v 59. minutě Skirentu zařídil alespoň bod.

Old Dogs mezi elitu

Veledůležité vítězství v neděli vybojovali Old Dogs, kteří porazili 10:4 tým Celuloid's Models. Vysoká výhra pro staré psy znamená jistotu play off. V utkání opět zářil jeden z nejproduktivnějších hráčů ligy, Jirka Zeman ml. Do statistik se zapsal hned osmi body za dvě branky a šest přihrávek. Mladší z bratrské dvojice Martin svůj vydařený výkon korunoval hattrickem. Modelové po této porážce už ztratili jakékoliv naděje na účast v nadstavbové části.



O prodloužení sezony si stejně tak mohou už jen nechat zdát Good Mood. Soubor Michala Kudrnovského prohrál s Kobrou vysoko 3:10 a v prvním ročníku HFL skončí nejlépe na pátém místě. Naproti tomu Kobra s patnácti body okupuje druhé místo, jen o skóre před třetími Matadory. Příští týden si to oba rivalové v závěrečném kole rozdají o lepší výchozí pozici před blížícím se play off.

Statistiky a tabulku najdete na internetové adrese: www.hfl.cz