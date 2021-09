Na body se tentokrát nepodařilo dosáhnout Stelle Rulcové (3. místo v oštěpu ve finále KP družstev) a Elišce Šafářové (5. místo na 1500 metrů překážek ve finále KP družstev). Na pomoc po svých přeborech jednotlivců přijeli do štafet také mladší žákyně Aneta Loudová a Anežka Donátová.

Turnovské žákyně na začátku října vyrazí do Ostravy na finále MČR. | Foto: Tomáš Krištof

