Do Pardubic se ve druhé polovině července vždy sjížděli nadšenci ze všech kontinentů. Do té doby než začal úřadovat covid.

Nulová šance k vízu

Pořadatelé si každý rok zakládali na číslech. S nadsázkou: rekordy jim padaly samy do klína. Jako ve všech sférách lidské společnosti ale museli ubrat. Výrazně ubrat. Už nemají potřebu honit si před někým triko.

„Jsme rádi, že se festival vůbec uspořádá. Letošní i loňský rok jsou o tom hlavně přežít. Potřebujeme udržet tradici, aby Czech Open mohl pokračovat i v příštích letech. Jak se jednou něco zruší, těžko se pak navazuje niť,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Mazuch pohnutky uspořádat velkou akci i ve značně nejisté době.

Ředitel festivalu Jan Mazuch se 'svým náčiním'Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Přestože do Pardubic dorazí zhruba o třetinu méně lidí, pořád se bude jednat o jednu z největších akcí nejen v rámci České republiky. Početnější zástupy sportovců budou proudit snad jen na olympijské hry v Tokiu…

„Celkový počet odhadujeme mezi 1500 a 2000. Czech Open byl vybrán mezi dvacet nejlepších šachových turnajů na světě a FIDE se nás rozhodla finančně podpořit. Má zájem na tom, abychom mohli pokračovat,“ pochvalu je si přístup Světové šachové federace zástupce ředitele Petr Laušman.

Koronavirová pandemie překopala mapu účastníků pardubického festivalu. Nejvíce bité jsou země, kde je nutné udělení českého víza. Matematickou větou se dá tento vztah vyjádřit asi takto. Covid = nedostaneš vízum…

„Vedli jsme spoustu rozhovorů i korespondence s hráči z těchto států. S nulovou úspěšností. Pak jsme ale snahu zabalili, protože v současné chvíli není reálné se do naší země na víza dostat,“ podotýká Laušman.

„Velvyslanectví si jejich účast podmínila nejen našim souhlasem, ale také z Ministerstva zahraničí. To zase mu selo dostat souhlas z Ministerstva zdravotnictví. Aby toho nebylo málo, tak jemu to musela doporučit Národní sportovní agentura. My jsme NSA žádali, ale ve většině případů neodpověděla a pokud ano, tak negativně,“ popisuje složitou mašinérii zástupce ředitele.

A výsledek zmíněné matematické rovnice? Češi budou mít drtivou převahu. Startovní pole pak až na výjimky doplní hráči ze států Evropské unie. Očekává se solidní účast z Německa, Polska, Rakouska, Francie, Nizozemí. Na druhou stranu absolutně chybí zástupci Ruska, neobjeví se nikdo z Indie, Arménie, Ázerbájdžánu ale také Izraele či USA.

Nová základna Ideon

V loňském roce se Czech Open konal na části. V tradičním termínu se konala akce s názvem Letní šachové Pardubice jako herní soustředění všech reprezentací České republiky. Jeho druhá polovina byla kvůli koronavirovým opatřením přesunuta až na poslední dekádu září se značně ořezaným programem. Letos se organizátoři mohli vrátit k původnímu formátu: osmnáct dní v červenci. Zásadní změnou je zo, že se všechny turnaje odehrají ve společenském a výstavním centru Ideon a ne v multifunkční aréně jako v letech předcházejících (až na loňskou výjimku).

„Pro Ideon hovořilo několik faktorů. Počet lidí najednou, kteří budou hrát, nepřevýší číslo 500. To je jedna z bezpečnostních podmínek covidové doby. Ideon byl také před rokem zrekonstruován, takže tam je i klimatizace. Prostředí je důstojné a dostačující pro uspořádaní našeho festivalu,“ objasňuje Jan Mazuch.

Hlavními lákadly šachové části jsou znovu velmistrovský turnaj a klání v rapid šachu. Druhou jmenovanou soutěž okoření Sergej Movsesjan, ikona Czech Open.

„Sergej dlouho zvažoval také účast v hlavním turnaji. Nicméně v době, kdy se bude hrát, tak má jít na druhé očkování a nechtěl riskovat komplikace,“ přidává zajímavost Laušman.

Nejpočetnějším turnajem ale nakonec bude soutěž čtyřčlenných týmů, která už je zahájena.

„Hraje na osm desítek družstev. Jedná se zároveň o mistrovství republiky. Jelikož letos nebyla žádná dlouhodobá šachová soutěž, bude to první domácí konfrontace,“ poukazuje na známý fakt Petr Laušman.

Czech Open už dávno nejsou jen šachy, což ostatně vyplývá z oficiálního názvu festivalu. První víkend bude opět patřit deskovým i karetním hrám. Nejvíce láká Rubikova kostka (také poslepu, nohama), která se po nějaké pauze vrací. Ze stálic lze vybrat: bridž, backgammon, dámu, go, piškvorky, scrabble a shogi. Na své si přijdou milovníci sudoku a či soutěže v logice. Pro doplnění: Czech Open bude pokračovat hospodským kvízem v pozdějším termínu v srpnu.

Šachové magnety

Otevřený velmistrovský turnaj (od 23.7. do 31.7.)

Otevřené mistrovství ČR v rapid šachu (21.7. až 22.7.)

Otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (do 18.7.)

Otevřené MČR v bleskovém maratonu (19.7. až 20.7.)

Otevřené MČR ve Fischerových šachách (20.7.)

Otevřené MČR v holanďanech (24.7.)