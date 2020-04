Hradec je v tabulce třetí, Pardubice čtvrté. Třetí východočeský tým Letohrad osmý.

Především první dva kluby přitom neskrývaly ambice. „Měli jsme je hodně vysoké,“ přikývne Petr Filip, reprezentační obránce v barvách Pardubic.

„Máme nejlepší tým za posledních pět let,“ přihodí Petr Novák, kapitán Hradcea skutečná hokejbalová celebrita.

Letohrad takové sny neměl, přesto byl na dobré cestě, aby se dostal do play off. Jenže už se mu to nepovede.

Extraliga byla zastavena šest kol před koncem základní části – a to samozřejmě kvůli pandemii způsobené koronavirem.

„Současná situace je mimořádná, proto jsme dospěli k závěru, že anulace soutěžního ročníku bez postupujících, sestupujících a určení pořadí je nejlepším řešením,“ uvedl v prohlášení Martin Komárek, předseda Českomoravského svazu hokejbalu.„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme ve vedení svazu museli udělat. Věříme, že všichni hokejbalisté náš krok pochopí a budou se těšit na příští soutěžní ročník. Je nám jasné, že ne všichni budou naše rozhodnutí podporovat, ale bezbolestné dnes není žádné rozhodnutí.“

„Je to škoda, ale zdraví všech je určitě přednější,“ reaguje Pardubák Filip, který se svým týmem slavil před čtyřmi lety mistrovský titul. Ač to neřeknou úplně naplno, podobné myšlenky měli nyní jak v jeho klubu tak v rivalském Hradci.

„Chtěli bychom medaili,“ potvrdil před časem pardubický kouč Jiří Mašík.

„Vyčistila se atmosféra, zápasy jsem si dlouho tak neužíval. Je tam obvyklá hradecká obětavost a týmovost. Dozrála nám střední a mladá generace. Fakt cítím, že máme reálně na medaili,“ přidá se Novák.

Oběma mužstvům pomohlo také posílení. Ať už zimní - do hradeckého dresu se vrátili zkušení bardové Jan Bacovský a Jan Hrabica. „Přišla zkušenost a kvalita,“ upozorňuje Novák.

Pardubičtí zase pro play off počítali s příchodem špičkového hokejisty. „Pomoci nám měl Zdenda Král z Detvy,“ prozrazuje Filip, že bylo dohodnuto angažmá hráče ze slovenské extraligy. „Tým by byl hodně silný,“ věří.

Škoda, že to nedokáže…