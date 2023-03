Florbalisté ze soutoku Labe a Orlice chtěli v Jaroměři ukončit sérii co nejdříve. Sokoli však podle očekávání v domácím prostředí začali kousat. A to pořádně. Třetí zápas série ovládli 5:3 a v neděli udolali Hradec 2:1, čímž si vysloužili pátý zápas. O drama je postaráno.

3. zápas

TJ Sokol Jaroměř - FbC Hradec Králové 5:3 (1:1, 2:2, 2:0).

Branky: 12. a 54. Sucharda, 27. Hofman, 36. Hejzlar, 59. Černý - 5. a 26. Heger, 25. Hušek. Rozhodčí: Brejcha – Herman. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 210.

Florbalisté Jaroměře slaví výhru nad Hradcem Králové.Zdroj: FlorbalJaroměř

4. zápas

TJ Sokol Jaroměř - FbC Hradec Králové 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Branky: 1. Hofman, 54. Černý - 11. Kašpar; rozhodčí: Baloun - Sommer. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 168.

Ohlasy

Roman Balcar (TJ Sokol Jaroměř): „Šedesát minut pekelného tempa, souboje, bloky, návraty, výkony golmanů, prostě pěkné play off. Diváci jistě čekali více branek a konečný výsledek potěšil více ty domácí. Série je vyrovnána a tak je to správně! Ve středu se rozhodne, který tým půjde do semifinále. My věříme, že to bude Sokol Jaroměř.

Tomáš Pokorný (FbC Hradec Králové): „Urputné utkání, kde ani jeden tým nechtěl udělat chybu se šťastnějším koncem pro Jaroměř. Nicméně doma před vyprodanou Třebší si sérii uzmeme pro sebe.“

5. zápas, středa 19.30: Hradec Králové – Jaroměř, SH Třebeš

DO PRAHY PRO POSTUP

Náchod v sobotu s Orkou prohrál poměrně jasně 4:8, když hosté rozhodli o výhře v poslední třetině. V neděli tak musel odvracet prví mečbol soupeře. V zápase sice rychle prohrával 0:2, ale ještě do první sirény srovnal. Poté ještě dvakrát vedl, ale Čelákovice vždy srovnali. O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém byl šťastnější domácí tým. O vítěznou branku se postaral David Špaček.

3. zápas

Florbal Primátor Náchod - ASK Orka Čelákovice 4:8 (2:2, 1:1, 1:5).

Branky: 9. M. Mikšovský, 18. J. Mikšovský, 30. Kříž, 58. Donaj – 11. a 41. Zoufalý, 16. Korych, 35. Špalek, 41. Bárta, 50. Kramel, 52. Richtr, 57. Sedlák. Rozhodčí: Hejzlar – Kněžík. Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Diváci: 109.

4. zápas

Florbal Primátor Náchod - ASK Orka Čelákovice 5:4 po prodloužení (2:2, 1:0, 1:2 - 1:0).

Branky: 18. J. Mikšovský, 19. Čečetka, 25. Macháček, 50. a 64. Špaček - 4. Němeček, 7. Kramel, 48. Špalek, 52. Zoufalý. Rozhodčí: Reczai – Sidenberg. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 80.

Ohlas

Tomáš Třešňák (Florbal Primátor Náchod): „Další vyrovnaný zápas, který jsme zaslouženě vyhráli a sérii vrátili do Prahy. Nebýt brankáře hostí, který předvedl perfektní výkon, tak duel skončil naši výhrou v základní části. Musíme si pořádně odpočinout a připravit se na rozhodující bitvu. Díky fanouškům za podporu.“

5. zápas, středa 17.00: Čelákovice – Náchod, SH VŠE Praha

- s přispěním Davida Šimečka