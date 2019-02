Lomnice nad Popelkou - V posledních dvou kolech 3. ligy narazili stolní tenisté Lomnice nad Popelkou na dvě družstva libereckého SKST. Zatímco s déčkem remizovali, C tým celkem jasně porazili.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Plecháč

Zisk bodů z posledních dvou kol už nemohl změnit nic na tom, že TTC Lomnice postupuje z druhého místa do play off proti třetímu Děčínu. První semifinálový zápas se odehraje v sobotu 18. dubna od 16 hodin v Lomnici nad Popelkou, další pak o týden později v sobotu 25. dubna v Děčíně. Případný třetí rozhodující zápas by se hrál v neděli 26. dubna od 10 hodin opět v Lomnici nad Popelkou.



„Děčín má mladé družstvo, půjde o velmi vyrovnaný zápas, doma jsme vyhráli 10:5, u nich zase stejným poměrem prohráli. Pro nás je výhodou, že jdeme do play off z výhodnější pozice a případný třetí rozhodující zápas se proto bude hrát u nás,“ osvětlil vedoucí družstva TTC Lomnice n. P. Pavel Strnad.