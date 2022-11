Jaroměř před necelou stovkou diváků brzy prohrávala. Na gól Kučery ze čtvrté minuty však rychle odpověděl Kroupa. Vedení na stranu Jaroměře překlopil v polovině zápasu Sucharda. Výhru v závěrečné periodě svými druhými góly v duelu jistili Kroupa a Sucharda.

FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň – Florbal Primátor Náchod 5:4 p.n. (1:0, 3:0, 0:4 – 0:0).

Branky: 6. Švácha, 25. a 35. Mikolášek, 39. Štědrý, 39. Blažek – 41. Macháček, 51. a 60. M. Mikšovský, 55. J, Mikšovský. Rozhodčí: John – Starý. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 103.

Když po dvou třetinách vedla domácí Plzeň už o čtyři branky, asi by si téměř nikdo nevsadil na to, že Náchod bude bodovat. Tým však ukázal velkou sílu a během závěrečné periody se dokázal dotáhnout. O vyrovnání se v čase 59:02 postaral Matěj Mikšovský. V nájezdech byli však přesnější domácí.

„Neuvěřitelná síla celého týmu, který si jede tu svou, ať se děje cokoliv. Musíme si toho vážit, o tuto vlastnost pečovat a chránit si ji. Bohužel jsme především v první půlce zápasu udělali spoustu chyb a je potřeba se z nich poučit, navíc jsme soupeře dostávali do hry svou nedisciplinovaností. Je to škoda, bodů mohlo být víc,“ zhodnotil trenér Náchoda Tomáš Třešňák.

ASK Orka Čelákovice – FbC Hradec Králové 9:7 (2:5, 1:0, 6:2).

Branky: 13. Zoufalý, 16. Sedlák, 24. Špalek, 43. a 60. Seibert, 47. a 50. Korych, 48. Bárta, 59. Němeček – 4. Nosek, 5. Souček, 5. a 56. F. Hušek, 7. Unzeitig, 10. A. Hušek, 42. Kašpar. Rozhodčí: Hejzlar – Kněžík. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1.

Pořádná přestřelka byla k vidění mezi dvěma nejlepšími týmy soutěže. Hradec do utkání vstoupil přímo skvěle a po deseti minutách vedl 5:0. Domácím Čelákovicím se však do první sirény podařilo dvěma góly snížit. Ve druhé dvacetiminutovce padla jediná branka a radovali se z ni domácí. Východočeský lídr soutěže nezvládl závěrečné dějství. V něm inkasoval hned šestkrát a nakonec prohrál 7:9.

„Trochu nám uškodil skvělý vstup do zápasu a začala nám v některých okamžicích vypadávat koncentrace. Tím jsme bohužel soupeře pustili zpět do duelu. Jeho závěr již byl otevřený na obě strany a soupeř jej zvládl lépe,“ řekl hradecký kouč Tomáš Pokorný.

1. Hradec Králové 12 9 1 0 2 102:51 29

2. Čelákovice 11 7 1 1 2 71:45 24

3. Jaroměř 11 6 1 2 2 66:54 22

4. Slavia Plzeň 11 5 3 0 3 74: 70 21

5. Panthers Praha 11 5 1 1 4 61:56 18

6. Náchod 11 3 2 3 3 57: 51 16

7. Mukařov 11 3 2 2 4 62: 68 15

8. Prague Tigers 11 4 0 2 5 54:63 14

9. Králův Dvůr 12 4 0 0 8 69:83 12

10. Turnov 11 3 0 2 6 58:72 11

11. Benešov 11 3 1 0 7 57:83 11

12. Rudná 11 1 2 1 7 58:93 8

Divize C – 11. kolo

TJ Sokol Dvůr Králové – Floorball Club FALCON 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).

Branky: 1. Janíček, 8. Havran, 13. Vašák, 31. Jebousek, 51. Říha – 13. Škrdla, 18. Nejedlý. Rozhodčí: Romančáková – Ondráček. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 178.

Florbalisté Dvora Králové do utkání proti Brandýsu vstoupili přímo skvěle. Hned v první minutě je poslal do vedení Janíček a odstartoval tím zajímavou přestřelku v první třetině, tu nakonec ovládl 3:2. Další branku již domácí gólman Stibor neinkasoval, naopak se v útoku prosadili Jebousek s Říhou a rozhodli o výhře Dvora 5:2.

„Velice kvalitní soupeř. Nechápu, že není v tabulce výše. Při nás stálo štěstí, skvělý gólman a tlačilo nás 180 diváků. A to pak nejde nic vypustit,“ uvedl trenér dvorského týmu Tomáš Zíbr.

FBŠ Všestary – TJ Sokol Koberovy 10:5 (3:2, 3:2, 4:1).

Branky: 3. Stuchlík, 9. Svoboda, 13. a 55. Hellmann, 22. Klemš, 38. Macháček, 38. Kubec, 48. a 57. Ryba, 5. a 60. Novák – 8. Havrda, 20. Slavík, 23., 32. a 60. Kopáček. Rozhodčí: Romančáková – Kytler. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 51.

Z výhry a třech bodů se radovaly i Všestary. Na domácí palubovce v Předměřicích přehrály Koberovy 10:5. Dvě třetiny byl duel vyrovnaný, domácí celek si rozhodující náskok vypracoval v poslední dvacetiminutovce.

Florbalisté ze Všestar naplno bodovali.Zdroj: FBŠ Všestary

„První třetinu nám nefungovala hlava, což se podepsalo na naší hře. Špatný pohyb, laxní nahrávkya propadání ve středu hřiště. V kabině si řeknete, že budete hrát jinak, a ono se tak nestane. Opět jsme navázali na první dějství, a to nás stalo další trápení. Ještě, že to soupeř třetí třetinu otevřel a my jsme proměnili šance,“ byl i přes výhru kritický kouč Všestar Jan Freiberg.

FBC Kutná Hora – Florbal Primátor Náchod B 7:2 (2:2, 3:0, 2:0).

Branky: 3. a 51. Martínek, 9. Měšťánek, 25. Tvrdík, 39. Hampl, 50. Chalupa, 57. Petrásek – 14. Čečetka, 19. Winter. Rozhodčí: Uhliarik – Hertz. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci 108.

Rezerva Náchoda držela s Kutnou Horou vyrovnaný krok pouze během první třetiny. Po změně stran už dominoval domácí favorit.

„V první polovině zápasu jsme si vytvořili více šancí než soupeř, jehož tlak byl platonický. Jen kvůli naší neefektivitě v zakončení jsme nevedli. S postupujícím časem nám docházely síly, soupeř nás začal přehrávat a nakonec si v klidu pohlídal zasloužené vítězství,“ popsal průběh utkání trenér náchodského Primátoru Daniel Prouza.

1. Slavia Praha 11 9 1 1 0 94:44 30

2. FBC Liberec B 11 9 0 0 2 93:67 27

3. Kutná Hora 11 7 1 0 3 60:42 23

4. Dvůr Králové 11 5 1 2 3 61:57 19

5. Rtyně 10 5 0 2 3 72:48 17

6. Panthers Liberec 10 4 2 1 3 80:83 17

7. FBŠ Všestary 11 5 0 1 5 77:70 16

8. Akademie MB 11 3 2 1 5 54:60 14

9. FALCON Brandýs 11 4 0 0 7 82:76 12

10. Náchod B 11 3 1 1 6 49:80 12

11. Koberovy 11 2 0 0 9 35:86 6

12. Kolín 11 0 1 0 10 47:91 2