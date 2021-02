Původně chtěl muž s přezdívkou Undertaker, tedy Hrobník, bojovat v březnu, nebo dokonce již v únoru, ale jeho plány narušil zánět lokte.

„Není to vážné, ale na zápas to není,“ říká Dvořák. „Trénuji prakticky normálně, třikrát týdně, dělám všechno, jen nesmím do sparingu. Do lokte mě nesmí nikdo kopnout, nebo bouchnout,“ objasnil.

Termín jeho prvního letošního souboje se proto posunul. „K prvnímu zápasu bych chtěl nastoupit někdy v květnu. Druhý plánuji na září, říjen nebo listopad,“ uvedl Dvořák s tím, že dva zápasy za rok jsou dostačující.

„Tím budu mít s UFC ukončenou smlouvu na čtyři zápasy. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby to byly zápasy vítězné, protože od příštího roku bych mohl jednat o nové smlouvě za úplně jiných podmínek,“ vysvětlil.

Čekání na Elliotta

Soupeře už má Dvořák vyhlédnutého. Je jím Tim Elliott, čtyřiatřicetiletý Američan, který je v žebříčku o příčku před ním, jedenáctý.

„V březnu má bojovat s Espinosou, kterého jsem loni v září porazil. Kdyby Elliott vyhrál, posune se do desítky. A tím by byl ideálním protivníkem pro mě, protože kdybych ho porazil, půjdu v žebříčku před něho do desítky,“ plánuje.

Duel Elliott vs. Espinosa se měl konat v lednu, ale o dva měsíce se posunul. I to je další důvod, proč Dvořák vyčkává. Na případný souboj s Elliottem chce čekat nejdéle do června.

„Pokud by Elliott prohrál, tak zápas s ním pochopitelně padá. Kdyby vyhrál, ale nebyl schopen nejpozději v červnu nastoupit proti mně, tak kontaktujeme organizaci UFC a ta mi soupeře přidělí,“ vysvětlil.

Každopádně, ať bude soupeřem kdokoliv, mohl by Dvořák po třetím vítězství v řadě v UFC skočit do elitní desítky. „A po další případné výhře na podzim už bych mohl být mezi první sedmičkou nebo šestkou v žebříčku. A to už je hodně dobrá výchozí pozice. Teoreticky by mi potom mohl poslední pátý zápas stačit k tomu, abych se dostal mezi nejlepší čtyřku pětici bojovníků. A pak už bych mohl vyzvat šampiona v souboji o titul.“

Milionář? Kdepak

I David Dvořák jako většina předních sportovců řeší v době covidu finance na přípravu. Lidé kolikrát žijí v přesvědčení, že zápasníci MMA jsou milionáři.

„Realita je jiná,“ usmívá se Dvořák. V kleci si nějakou tu korunu vydělá, ale z částky mu zbude minimum.

„Po vyhraném zápase v Americe mi hned odečtou třicet procent tamní daň. Další patnáctiprocentní daň zaplatím po návratu do Čech jako klasický živnostník. To už je takřka polovina honoráře… Dále deset procent dám trenérům, dalších deset manažerovi,“ vypočítává.

Zbylé prostředky sotva vystačí na pokrytí přípravy.

„Všechno si hradím sám, celou přípravu, platím trenéry. A to ještě nepočítám zahraniční kempy. Jeden takový například v Americe stojí sto tisíc. Co se týká přípravy, tak peníze jen lítají,“ poukázal.

„A k tomu nepočítám běžné životní náklady, hypotéka, bydlení, auto…,“ dodal.

Naštěstí ke konci roku získal díky svým výkonům nové partnery. Zkraje roku mu za skvělou reprezentaci Hradce Králové přispělo město.

„Děkuji vedení města Hradec Králové a primátorovi Alexandru Hrabálkovi, že mi kromě podpory pomohli sehnat prostředky i ze soukromých zdrojů,“ uvedl Dvořák.

Hradecký zápasník se kromě přípravy na další duel snaží dále rozvíjet svůj sport. Spolupracuje s Českou asociací smíšených bojových umění (MMAA), což je převážně amatérská organizace.

„Dělám přednášky pro budoucí trenéry MMA, kteří jsou v kurzech druhé a třetí třídy. Tohle mě baví,“ uzavřel David Dvořák.