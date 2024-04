V severním regionu Královéhradecka je v plné přípravě další ročník pravidelných soutěží družstev Unie šipkových organizací. Aktuálně probíhá příjem registrací do 29. sezony 2024/2025, který potrvá do konce května.

Hrajte ligu družstev. | Foto: Sekretariát UŠO KHK-S

Systém ligových soutěží nějak nevybočuje od systémů praktikovaných v jiných sportovních odvětvích. Hraje se modelem každý s každým dvoukolově v období od září do května celkem na družstvo zhruba 22 zápasů.

Každý tým má své domácí hrací místo, kde odehrává polovinu rozpisem předem stanovených duelů, druhou pak absolvuje na "hřištích" soupeřů. Součástí sportovního uspořádání jsou postupy a sestupy mezi jednotlivými úrovněmi a nechybí ani vrchol v podobě závěrečného MČR.

Královéhradecký kraj je co do počtu ligových týmů jednou z nejsilnějších oblastí České republiky s tradicí týmových soutěží od roku 1995. Loňskou sezonu odehrálo na 150 celků a do hry se zapojilo více než 1000 šipkařů.

Družstva bývají v kraji rozdělena do několika ligových úrovní od áčkové Extraligy po D ligy. Nejvyšší soutěží republiky je pak Superliga, jejímž posledním vicemistrem je tým 40+ Trutnov.

Další zajímavosti a informace lze vyhledat na adrese sipky.navrchol.cz, kde je mimo jiné pro zájemce k dispozici i elektronický formulář přihlášky. (Von)

