Ještě v polovině utkání přitom konečnému výsledku 4:5 nic nenasvědčovalo. Favorit vedl 3:1, když se trefili mimo jiné i bývalí extraligisté Rolinek s Vašíčkem. Outsider se ale nevzdal, počkal si na ideální moment a v závěrečné třetině udeřil - čtyřikrát!

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Za kritiku vyhazov. Pilař na odchodu z Hané

Bývalý reprezentant Václav Pilař zřejmě předčasně skončí v Sigmě Olomouc. Pohyblivý záložník, který do velkého fotbalu vstoupil v Hradci Králové, byl v týdnu po kritice trenéra Radoslava Látala přeřazen do B-týmu. Po sobotním zápase s Libercem se za kouče postavil zbytek hanáckého mužstva. „Máme v týmu určitá pravidla, která musíme respektovat, plnit a Venca Pilař je nedodržel a porušil. Rozhodnutí trenéra plně respektujeme,“ řekl za všechny kapitán Vít Beneš. Klub nyní řeší ukončení Pilařovy smlouvy, která vyprší v létě.

Glosa Jiřího Fejgla: Šilhavého stezka odvahy

Pozvedl národní tým, to je jednoznačné. Trenér Jaroslav Šilhavý má za sebou slušný rok a půl u českých fotbalistů. A před sebou drsnou červnovou zkoušku.

Los mistrovství Evropy totiž poslal český mančaft do brutální skupiny, do společnosti velikánů. S Anglií se Češi potkají ve Wembley, kde na jaře dostali naloženo. Přestože ji nedávno v Edenu zdolali, nic to nemění na faktu, že je mladý tým kouče Garetha Southgatea možná největší favorit mistrovství.

Druhý soupeř, Chorvatsko, toť podobná garnitura. Jde přece o úřadujícího vicemistra světa. Čechy může mírně těšit, že Luka Modrič, poslední držitel Zlatého míče, v Realu Madrid uvadá. Letos se nedostal anido třicetičlenné nominace na prestižní trofej.

Ani třetí sok, který vzejde z Ligy národů, nebude žádný odvar. Srbsko, Norsko, Izrael či Skotsko (doma v Glasgow) - to jsou slušná jména.

Aby Šilhavý uspěl, tedy postoupil ze skupiny, bude muset projít stezkou odvahy.