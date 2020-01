Trutnov vyhrál na ledě favorizovaného Mostu 6:3, Dvůr Králové doma přestřílel Děčín 10:3 a rovných 11 branek nasázel vrchlabský lídr nejslabšímu celku skupiny Sever Bílině (11:2). A právě v tomto duelu o sobě dal hlasitě vědět expardubický kanonýr Petr Sýkora, jenž čtyřmi trefami potvrdil suverenitu ve střelecké tabulce soutěže. Dvakrát se prosadili také další hvězdní útočníci Jan Hlaváč a Jaroslav Bednář.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Sokolům nestačilo na výhru ani 102 bodů

Když dá některý tým v basketbalu 102 bodů, zpravidla to znamená vítězství. To však neplatilo o víkendu v hradecké hale v Třebši. Domácí Královští sokoli (v bílém) nastříleli ve východočeském derby Svitavám právě tento počet bodů, jenže měli smůlu v tom, že hostující Tuři nasázeli ještě o pět bodů více. Přitom tomu tak nemuselo být. Když v úvodu čtvrté části Svitavští odskočili na 71:86, zdálo se být jasno, jenže Hradec se za tři minuty přitáhl na 84:86. Pak přišlo rozhodnutí. Zatímco Hradci nepropadly do obroučky dvě střely, Tuři vstřelili dva snadné koše a bylo hotovo.

Glosa Jiřího Fejgla: Kolektivní trest není cesta

Miroslav Schön, první muž hradeckého hokejového klubu, je tvrdý, někdy až prchlivý šéf. To se ví. Například Dominik Graňák, v minulé sezoně kapitán týmu, odešel i kvůli jeho krokům vůči hráčům do Karlových Varů.

Nynější pozastavení výplat přesně zapadá do Schönova chování, není vlastně ani moc překvapivé. Boss zkrátka vystupuje ve stylu: „Já platím, já rozhoduju, já mám moc.“ Klub třímá pevněv rukou, i když v něm město vlastní padesátiprocentní podíl. Ale to nyní nechme stranou. Spíš se zabývejme samotným krokem vůči hráčům.

Tvrdost vůči profesionálním sportovcům je často na místě. Jsou luxusně placeni, proto musí mít odpovědnost za své chování, přístup, výsledky.

Jenže stejně jako ve všech jiných případech nemůže fungovat kolektivní trest. Každý hráč má své postavení, vliv na tým (tedy možnost zahýbat výkonem), formu v dané období.

Plošné zastavení výplat to nerozlišuje, proto to není dobrý krok.