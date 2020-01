České reprezentantky porazily ve finále domácí dvojici Tuan Jing-jing, Čeng Saj-saj 6:2, 3:6, 10:4. Celým turnajem procházel nasazený pár číslo dva jako nůž máslem. První set ztratil až ve finále, ale naštěstí jej tato nepříjemnost nezaskočila. Super tie-break Češky jasně ovládly. Po grandslamových titulech v Paříži a Wimbledonu a triumfech v Torontu a Linci tak přidaly do sbírky další velmi cenný úspěch.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: K. O. v poháru a ligová prohra s posledním

Basketbalisté Hradce Králové by nejraději zapomněli na předešlý týden. Důvod? Připsali si dvě nepříjemné porážky. Královští sokoli nejprve nastoupili ve středu na Folimance proti domácímu USK Praha k osmifinálovému zápasu Českého poháru. Bez dvou klíčových hráčů Stamenkoviče s Pekárkem (soupeři zase chyběl nejlepší hráč Appleby) se jim duel vůbec nepovedl a byla z toho až ostudně vysoká prohra 46:100. Už v kompletním složení svěřenci kouče Lubomíra Peterky odehráli sobotní utkání Kooperativa NBL. Jenže na palubovce posledního Kolína padli 74:87.

Komentář Vladimíra Machka: Vše na jedničku, šampionát bavil

Napínavé závody, krásné počasí, skvělá organizace. Takové bylo mistrovství republiky v cyklokrosu v Jičíně. Pořadatelé dokázali všem příznivcům tohoto sportu, že umí uspořádat i ty největší závody. Přitom cyklokros se zde začal jezdit teprve před pěti lety. Ale postupnými kroky organizátoři vše zdokonalují, loni se zde jel Český pohár, letos už republikový šampionát, co bude příště? Vypadá to, že se v Čechách rodí nové cyklokrosu zaslíbené město. Navíc se k tomu přidali svými výkony závodníci. Největší zásluhu na vydařeném šampionátu má samozřejmě nový mistr republiky Emil Hekele. Toho na Čeřovce povzbuzoval velmi početný fanklub. Když se tenhle veterán dostal tři kola před cílem do vedení, kolem trati propuklo šílenství. Fanoušci byli u vytržení a Hekele se jim za to odměnil titulem. „Mám po Zdeňku Štybarovi nejlepší fanklub v republice a musel jsem se mu odvděčit.“ To se Hekelemu povedlo přímo znamenitě, stejně jako organizátorům příprava náročné sportovní akce!