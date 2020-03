Sprint v Kontiolahti dokončila ještě o jednu příčku hůře, v závěrečném stíhacím závodě sice předběhla čtyři soupeřky, konečné padesáté místo ale rovněž není odpovídající jejím nesporným kvalitám.

Hrdina víkendu: David Dvořák - MMA zápasník

Změnil zavedené pořádky, vylepšil bilanci českých bojovníků v organizaci UFC, první světové lize MMA. David Dvořák jako první Čech vyhrál svůj debutový zápas na největší scéně soubojů v kleci. Přitom bylo mnohé proti němu. V přípravě byl zraněný, na trénink neměl tolik času. Navíc se představil v Brazílii proti Brunovi Silvovi, domácímu to borci. A to je podle znalců poměrů velmi drsná výzva. Nestojí proti vám jen soupeř, ale také (například) rozhodčí. Ke všemu Dvořák na začátku strádal, dokonce schytal šílenou ránu na bradu. Přesto se zvedl a vyrovnaný souboj vyhrál. „První dojmy? No, jak to popsat. Neuvěřitelné,“ rozplýval se.

Glosa Milana Novotného: Nemůžete fandit, sportujte

Těžké časy dolehly na sportovní fanoušky. Prakticky nikde se nehraje, není kam zajít. To je situace, jakou moc lidí nezná. Pamětníků konce druhé světové války už příliš nežije. V ročníku 1944/45 se domácí fotbalové a hokejové soutěže kvůli válečným událostem vůbec nerozběhly. Nějaký čas se nehrálo ani po sovětské okupaci v osmašedesátém a v revolučním roce 1989 sportovci zase podpořili stávku studentů.

Ale teď je situace jiná. Vláda kvůli šíření koronaviru stanovila omezující pravidla. Bída je to i pro sázkaře. Kanceláře zavírají pobočky a sázení přes internet není taky žádná sláva. Z evropského fotbalu přicházejí v úvahu sázky na ruskou, tureckou, ukrajinskou nebo maďarskou ligu, z hokeje jen na KHL nebo Bělorusko. Ovšem není jisté, jestli tam soutěže také nepřeruší.

Co tedy zbývá, když sportovní život prakticky ustal? Jedna možnost se přece nabízí. Jaro se každým dnem hlásí o slovo, co tak zkusit vlastní pohyb? Nikdo vám přece nemůže zabránit v procházkách, běhu nebo jízdě na kole. A je to určitě lepší řešení než vysedávání u televizní obrazovky nebo počítače a hltání zpráv o tom, co se všechno může stát.