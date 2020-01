Skvělým výkonem po změně stran (51:23) však skóre otočili a nakonec si připsali jasné vítězství o dvacet bodů. K páté výhře v sezoně nejvíce přispěla trojice srbských hráčů, která zaznamenala celkem 60 bodů. Nejvíce bodů vsítila nedávná posila Nemanja Barač (23), o bod zpět byl Djordje Tresač, Pedja Stamenkovič k patnácti bodům přidal 12 asistencí.

Smolař týdne v královéhradeckém kraji: Bez finále. Samkovou rozhodil v Kanadě pád

Pád a šesté místo. Snowboardcrossařka Eva Samková zahájila závody Světového poháru v kanadském středisku Big White smůlovatě. Rodačka z Vrchlabí v sobotu vyhrála čtvrtfinálovou jízdu, jenže v semifinále se dostala do střetu s Američankou Faye Guliniovou, před závěrečným skokem ztratila rychlost a spadla. Potíže měla i v malém finále, kde ji k šesté příčce pomohly pády dvou soupeřek. „Ve druhém oblouku jsem trefila nějakou bouli,“ poznamenala Samková. Olympijská vítězka a úřadující mistryně světa měla šanci o nápravu v noci na dnešek, kdy se jel další závod.

Komentář Jiřího Fejgla: Pekelný týden jako důkaz

Nezačalo to dobře, ale pořád to byl jen start. Stále ještě může brutální test trvající pár dnů, takový pekelný týden, kteří absolvují adepti služby v policejní zásahové jednotce, skončit pro hradecké hokejisty dobře.

Včera v Liberci, na ledě nejlepšího mančaftu extraligy - v Třinci, v Brně, či na Spartě prominou – Lvi padli. Bílí Tygři jsou klasa, a to už dlouho a opakovaně. Mountfield nestačil, to se stane.

Teď jde o to, jak se tým dvou trenérů popasuje s nadcházejícím zběsilým tempem. V úterý přijede Kladno a sám velký Jaromír Jágr. To je nevšední zápas, i když by číslu 68 bylo třeba pětapadesát. V pátek výjezd do Plzně, do království Milana Gulaše, s odstupem nejlepšího hráče extraligy, mága přesilovek, zkrátka superhvězdy. V neděli derby s Pardubicemi a v úterý finále Ligy mistrů doma se super Frölundou.

Tým Tomáše Martince a Vladimíra Růžičky může ukázat, že je právem považovaný za černého koně extraligy, adepta na titul. Zvládne to?