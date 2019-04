Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové tím zkompletovaly úchvatnou sbírku cenných kovů v letošní sezoně. Ve všech třech soutěžích, v nichž startovaly, pronikly na stupně vítězů. Po fantastickém zlatém triumfu v Českém poháru vybojovaly stříbro ve Středoevropské lize. Ligový bronz tak jen podtrhl skvělý rok.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Suverén z Libčan dostal naloženo v Třebši

Co se to stalo? Fotbalisté Libčan jasně vládnou Votrok krajskému přeboru, jenže v neděli je doslova rozsekala Třebeš. Suverén sezony prohrál na hřišti mezi paneláky 1:6. „Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali,“ usmál se hořce po utkání kapitán Libčan Petr Jiřík. „Byl to klasický zápas blbec. Nebylo úplně dobré hřiště a museli jsme hrát to, co neumíme: Kopat to dopředu bez kombinace. Navíc jsme dostali góly po našich hrubkách a standardkách, Všechno se to sešlo,“ láteřil. Přes debakl vedou Libčany o deset bodů.

Komentář Jiřího Fejgla: Když kapitán zavelí

Letitá bolest fotbalového Hradce je všeobecně známá. „Nemáme lídra, šéfa, borce, co zdrbe kabinu, na hřišti jde přes mrtvoly,“ stěžují si trenéři. V pořadí: Bohuslav Pilný, Karel Havlíček a nyní také Zdenko Frťala.

Jenže i nedělní derby s Chrudimí ukázalo, že mezi Votroky jeden boss je. Minimálně herní.

Brankář Radim Ottmar, kluk obouchaný putováním po nižších soutěžích, zase předvedl, proč matador Jiří Lindr musel odejít do Ústí nad Labem, proč reprezentant do jedenadvaceti let Jan Stejskal nedostal šanci, proč fakt dobrý Patrik Vízek zatím usedá při každém druholigovém zápase mezi náhradníky.

Ve druhé půli, za stavu 2:1 pro poslední týdny tápající Hradec, vyrazil nad břevno střelu místního odchovance Davida Sixty. Byl to famózní zákrok, i když pár kverulantů prskalo: „Šlo to nad něj.“ Jasně, šlo, ale i tak to byl zásah do sestřihů. Kdyby míč letěl o metr vedle, nebylo by v lidských silách zastavit ho. Takhle ano, Ottmar to dokázal.

Pro černobílé to byla zásadní chvíle. Kapitán zavelel, poslal mezi spoluhráče vzkaz, že v derby s Chrudimí prostě nesmí ztratit. Nakonec se to povedlo - a Ottmar na tom měl hlavní zásluhu.