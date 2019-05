Pro Říhovu družinu se stává nepostradatelným. Svědčí o tom i abnormální vytíženost, na ledě tráví v průměru osmnáct minut na zápas. ,,Je to taková naše kometa, která vystřelila,“ pochvaluje si Hronkovu formu reprezentační manažer Petr Nedvěd. Prosadí se mladý bek i dnes proti Rusku?

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Převýšov byl blízko výhře, ale má jen bod

Fotbalisté třetiligového Převýšova sehráli v neděli velmi dobrý zápas s ambiciózním pražským týmem Olympia Radotín. V domácím prostředí svého soupeře po většinu času zápasu přehrávali, nejprve sice prohrávali 0:1, ale poté zaslouženě skóre otočili na 3:1. Toto skóre platilo ještě čtyři minuty před závěrečným hvizdem rozhodčího. Tři body byly opravdu hodně blízko, jenže v závěru domácí tým smolně inkasoval dvě branky a ještě ke všemu nezvládl ani penaltový rozstřel. Pražané tak přišli poměrně lehce ke dvěma bodům, domácí brali pouze bod.

Komentář Pavla Krále: Ve stopách Paula Coffeyho

V dorostu to neměl jednoduché. Byl dlouho malej, ostatním nesahal ani po ramena. Dokonce musel na půlroční hostování do Vrchlabí. Kolikrát to obrečel. Brzy ale přišel zlom. Filip Hronek začal coby rodilý útočník nastupovat v obraně. Otec mu vždycky dával za příklad hokejovou legendu Paula Coffeyho. Dnes už se nebojím říct, že bájného Kanaďana v mnoha ohledech připomíná. Ladnost bruslení, skvělý přehled, výborná střela od modré, obrovská produktivita v bodování. Hradecký odchovanec, jenž byl před třemi roky draftován Detroitem a letos poprvé pořádně do nejslavnější soutěže nakoukl, na mistrovství světa v Bratislavě válí. Z tintítka se stal za mořem pořádný chlap s patřičnou dávkou sebevědomí. Už nyní je jasné, že národnímu týmu roste v zadních řadách výjimečná osobnost. A to je Filipovi Hronkovi pouhých jedenadvacet let.