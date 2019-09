Úspěšného výsledku dosáhl na světovém šampionátu atletů, které se v těchto dnech koná v katarském Dauhá, královéhradecký závodník Vít Müller.

Vít Muller, 400 metrů překážek | Foto: Ivana Roháčková

V závodě na 400 metrů překážek dokázal postoupit do semifinále, což už samo o sobě je velkým úspěchem. Z něho se sice už do dalších bojů neprokousal, ale rozhodně v něm nezklamal. Vždyť startoval proti velkým hvězdám a několika adeptům na cenný kov. V konečném účtování je z toho osmnácté místo, což je pro stále ještě mladého běžce (23 let) solidní.