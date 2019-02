Tým vedený olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou okolo deváté večerní opouštěl bránu Krkonoš s pořádnou ostudou. Od ambiciózního soupeře inkasoval hrozivých 15 branek! Přitom před dvěma měsíci Středočeši doma podlehli stejnému soupeři 0:1, gólem sedm vteřin před koncem utkání.

Smolař týdne v kraji: Házenkáři Jičína ztratili zápas o třetí místo

Smůla. Body byly blízko. Házenkáři Jičína v přímémsouboji o třetí místo v extralize sahali po dobrém výsledku na palubovce Nového Veselí, ale v samém závěru dramatického utkání jim nešťastně proklouzla mezi prsty i remíza a domů se po těsné prohře 22:23 vraceli s prázdnou. „Vyhrál šťastnější, body se měly dělit, jako to bylo v prvním utkání u nás,“ poukázal jičínský hráč Martin Milko. Východočeši se propadli na páté místo, ale na třetí příčku ztrácejí jen bod.

Komentář Jiřího Fejgla: Frigo, miláček Hradce

Tři roky se bil za slávu hokejového Hradce. To je úctyhodné, ale nijak výjimečné. Přesto je Peter Frühauf i dva roky po odchodu z Mountfieldu oblíbencem místních.

Ukázala to i sobotní benefice, při níž se symbolicky rozloučil se stadionem, na němž – i podle jeho maminky – prožil nejhezčí část kariéry. Byť nešlo o nějak oficiální akci, klub se na ní nepodílel, zorganizovala ji parta nadšenců, dorazilo pár stovek lidí. Možná se to zdá málo, ale atmosféra byla jedinečná.

Frühauf, slovenský obránce zvaný Frigo, byl při zdravicích na kostce i při samotném krátkém zápase naměkko. Není se co divit, vzkaz mu poslala rodina, u níž bydlel před dvaceti lety, kdy začínal v kanadské juniorce, mamka, manželka i další. Nečekaně do Hradce dorazili dva kamarádi, Paľo a Jozef, s nimiž vyrůstal.

To byla nálož emocí. Ale hlavní přišla až později, kdy mu fanoušci ukázali, že je jejich miláček. Zkrátka Hradečák Frigo.