Před rokem rozhodl v poslední minutě duel s Českými Budějovicemi, tentokrát ve druhé lize přispěl k výhře nad Sokolovem. Zaprvé velmi dobrým defenzivním výkonem, podpořeným klidnou rozehrávkou. Zadruhé (opět) vstřeleným gólem. V 79. minutě po standardní situaci hlavičkoval a poté vyražený míč sám dorazil do brány.

Poražený týdne v kraji: Jičínské florbalistky vstup do play off nezvládly

Florbalistky Jičína sice v úvodních dvou zápasech čtvrtfinálové sérii play off s Tigers Praha favoritkami nebyly, ale dvě vysoké prohry se nečekaly. Jičín na své soupeřky neměl, nejprve prohrál 5:11, ve druhém duelu schytal ještě větší debakl (5:14) a po zásluze prohrává v sérii 0:2. Před přesunem série do Jičína mají Východočešky rozhodně nad čím přemýšlet. Pokud chtějí sérii zdramatizovat, musí se zlepšit hlavně v obraně.

Glosa Jiřího Fejgla: Sebevědomé duo zabralo

Jsou si podobní. Fotbaloví prckové, šikulové, kluci, kteří znají poměry v hradeckém klubu takřka odmalička. Ale také – dnes už - sebevědomí mladí muži, kteří chtějí výš.

Fotbalisté Adam Vlkanova s Filipem Zorvanem si věří.

Jejich rozpoložení dokazují výroky, které vyslali do světa během zimní pauzy. Vlkanova reagoval na výrazně navýšenou konkurenci v hradecké záloze jednoduše: „Že bych nehrál? To se nestane.“ Zorvan se na téma vyjádřil opatrněji, ale také jasně: „Mám osobní cíl odehrát každou minutu a týmový, abychom vyhráli každý zápas. Pro to udělám všechno.“

První jarní zápas jim dal zapravdu. Vlkanova nastoupil proti Sokolovu od začátku. Byl nebezpečný, nakonec dal první gól. Zorvan přišel jako střídající, ale změnil děj zápasu. Po jeho akci (a Miloše Kopečného) padla Vlkanovova vítězná branka. Tak to má být.

Pokud jejich sebevědomí nepřeroste v aroganci, dojdou daleko.