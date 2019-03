Slova chvály byla slyšet ze všech stran a největší odměnou budiž prohlášení hvězd a nejúspěšnějších závodnic ze Svatého Petra: „Rády bychom se sem vrátily dříve, než za osm let,“ proneslo svorně z pódia trio nejlepších slalomářek Shiffrinová, Holdenerová i Slovenka Vlhová. „Je to pro nás výborné vysvědčení, které vážně moc potěšilo,“ uvedl šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Penaltový zmar nezahnal ani Kateřiňák

Už tři pokutové kopy v řadě zahodili ve druhé lize fotbalisté Hradce Králové. Naposledy ve Vítkovicích neuspěl proti domácímu brankáři Josefu Květoňovi záložník Jiří Kateřiňák. V 63. minutě mohl rozhodnout, ale ránu do středu gólman vyrazil.„Beru to na sebe,“ povídal po bezbrankové remíze Kateřiňák. Na konci podzimu nedal v derby s Pardubicemi pokutový kop Adam Vlkanova, na výhru Hradce to však nemělo vliv. Naopak když ve Znojmě zaváhal Fahrudin Ďurděvič, zrodila se též remíza 0:0.

Komentář Tomáše Otradovského: Pozitivní energie se dala krájet

Navštívili jste v pátek, v sobotu nebo po oba dny Špindlerův Mlýn? Přesněji lyžařský areál ve Svatém Petru, kde se konaly závody Světového poháru v alpských disciplínách? Pak se přihlaste vy, kdo jste dějiště nejočekávanější sportovní akce roku v naší republice opouštěli zklamaní. Tolik úsměvů, radosti, spokojenosti a respektu na jednom místě nenajdete každý den. Ve Špindlu se povedlo naprosto vše. Organizace obřího projektu byla na špičkové úrovni, problém nebyl ani s dopravou. Do toho sportovní úspěch. Hned v úvodní den slavila vítězství Petra Vlhová, za kterou do Krkonoš dorazily tisíce slovenských fanoušků. O den později je aktuálně nejobletovanější žena v zemi potěšila třetím místem a tentokrát se slaviltriumf aktuálně vůbec největší hvězdy tohoto sportu Mikaely Shiffrinové. Bonbónkem byl úspěch českého dua Capová & Dubovská. A že by snad radost kalilo počasí? Ale prosím vás. I Krakonoš byl frajer. Pořádný liják spustil až pár desítek minut po slavnostním zakončení velkolepé akce.