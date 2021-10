Královští sokoli mají po třech odehraných zápasech na svém kontě dva vítězné zářezy a jednu porážku. Ve středu nejvyšší soutěž pokračuje čtvrtým dějstvím a Východočeši nastoupí na domácí palubovce v Třebši, kde jim bude od 19 hodin soupeřem BC Kolín.

GBA Fio banka Jindřichův Hradec – Královští sokoli Hradec Králové 75:82 (15:23, 33:50, 58:67). Body: Dorn 26, Gregory 14, Stegbauer 13, Steere 7, Linhart 6, Smith 5, Borovka 4 – Pavlovič 18, Sedmák 14, Stamenkovič 13, Pešakovič 10, Škranc 7, Vujovič 7, Šoula 6, O. Peterka 5, Goga 2. Trojky: 7:8. Trestné hody: 12/8 – 24/12. Doskoky: 39:52. Fauly: 20:21. Pět chyb: 1:0 (Steere). Diváci: 680.

„Jsem hrozně rád, že jsme to nakonec vyválčili. V poločase jsme měli celkem pohodlné vedení o 17 bodů, ale domácí se vzchopili a zle nám zatápěli. My jsme pak úplně propadli v útoku i v obraně a nakonec horko těžko zvítězili,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Nechtěli jsme nováčka podcenit, což se v první půli dařilo, nedělali jsme tolik chyb. Ale co se týká druhé, byla to obrácená situace. Díky tomu, že jsme si vybudovali velké vedení, tak jsme zápas i s trochou štěstí dotáhli do vítězného konce,“ doplnil hradecký křídelník Jiří Šoula.