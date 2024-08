Pořádně dramatickou podívanou sledovali diváci při úterním finálovém utkání mužské části tradičního Juta cupu. Právě jím ve Dvoře Králové nad Labem pokračoval prestižní seriál Optim Tour a letos premiérového triumfu na něm docílil Jiří Čížek, reprezentant oddílu LTC Houštka.

Zanedlouho devatenáctiletý tenista nejprve v semifinále přehrál druhého nasazeného Jana Kusého, aby ve finále vyzrál i na turnajovou jedničku Jakuba Vrbu. A že byla cesta na vrchol hodně trnitá? O tom svědčí fakt, že oba tyto duely rozhodovaly až třetí sady.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Trofeje Jiří Čížek (vpravo) sbíral už v dorosteneckém věku.Ihned po skončení finálového zápasu se novopečený vítěz Juta cupu odebral informovat o úspěchu své nejbližší, aby záhy po předání poháru a šeku pro šampiona zodpověděl i otázky Krkonošského deníku.

Jirko, jak náročný pro vás turnaj Juta cup byl?

Tak náročný to pro mě bylo dost, protože jsem hned čtyři z pěti zápasů musel odehrát ve třech setech. Hned první byl ve třech sadách, třetí pak proti mému velkému kamarádovi taky a tam to byl asi nejtěžší duel. No a semifinále i finále jakbysmet. Jsem rád, že když už jsem na kurtu strávil tolik času, že se mi to nakonec vyplatilo.

Váš finálový soupeř naopak v semifinále odpočívat, pro vás nepříjemná situace.

No, podle mě na turnaji odehrál tak o čtyři nebo pět setů méně než já (úsměv). Jak říkáte, měl tam i jednu skreč, určitě šel do finále více odpočatý.

Cesta k trofeji na Juta cupu 1. kolo: volný los

2. kolo: Petr Leipner 6:3, 3:6, 6:0

Osmifinále: Adam Chaloupka 6:2, 6:4

Čtvrtfinále: Jan Rosický 7:5, 4:6, 6:3

Semifinále: Jan Kusý 6:2, 5:7, 6:1

Finále: Jakub Vrba 6:4, 1:6, 7:5

Když se řekne Dvůr Králové nad Labem, co se vám vybaví jako první?

Tak samozřejmě je to safari. S ním spojený pro měl byl ale problém najít ve městě hotel. Jak je tu zoologická zahrada, tak návštěvníci snad všechno vyprodali a někde v devět večer, poté, co jsem turnajem procházel dál, už bylo hodně těžké něco najít.

Co samotný areál na Hrubé louce?

Ten se mi tu líbil moc. Je to tady pěkné, celá organizace turnaje byla super, snad jen vyšší ploty mezi kurty by to chtělo. Jak se hrálo více deblů v jeden čas, míčky dost létaly na sousední kurty. Jinak ale skvělý, mám to tady rád.

Nešlo si nevšimnout, jak vás při finále vyváděl z míry hluk z nedalekého psího útulku. Šéf turnaje dokonce musel oba finalisty mírnit.

Já už jsem takovej, že jakmile trochu vypadnu z role, řeším všechno okolo. Soustředím se na každou maličkost, potřebuji si vybít zlost. Už jsem tam i přemýšlel, že tím směrem vystřelím míček, ale samozřejmě teď vím, že by se tím nic nevyřešilo (směje se).

Vítězové posledních pěti ročníků turnaje JUTA CUP 2020 Jiří Barnat a Kristýna Lavičková

2021 Matyáš Černý a Markéta Petruželová

2022 Daniel Pátý a Markéta Petruželová

2023 Štěpán Baum a Katherine Barnes

2024 Jiří Čížek a Lenka Munzarová

Emoce byly cítit na obou stranách a asi mi potvrdíte, že ten závěr dlouhého zápasu byl hodně o hlavách.

Já jsem si hlavně pořád říkal, že jak jsem už čtyři třísetové zápasy hrál, tak vím, co i tentokrát předvést, na co se soustředit. Věděl jsem, že s novými míčky jsem lepší, naopak s ochlupenými mi to nejde. V hlavě jsem měl, že jsem ve třetím setu lepší, věřil jsem si a dopadlo to dobře.

Už váš soupeř po utkání potvrdil, že finále rozhodla kvalita servisu. Dařil se vám výborně.

Já měl na servisu fakt životku, takhle jsem nepodával tři čtvrtě století. Za celý turnaj jsem nedal snad žádný přímý bod z podání, dneska jsem si ale řekl, že do toho musím jít.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Jiří Čížek několik let zpátkyS Jakubem Vrbou jste oba dva tisíce pětky. Hádám, že jste spolu nehráli zdaleka poprvé.

Máme spolu zajímavé zápasy. V období mladších žáků mě Kuba dost porážel, já byl v žebříčku až někde za třetí stovkou a dostával jsem od něho třeba i dvakrát jedna šest. Pak najednou jsme spolu hráli někde v šestnácti letech, kde už jsem se mu pomalu vyrovnával, no a na finále ITF turnaje už jsem ho prvně porazil a dneska podruhé.

Oba patříte do čtvrté desítky českého žebříčku, kam teď míří vaše ambice?

Určitě se nechystám ke kariéře v Americe, teď jsem před týdnem uhrál čtvrtfinále na turnaji v Chorvatsku a můj cíl je dostat se tenhle rok do TOP 1000, k čemuž mi chybí jen pár bodů. Pak už turnaje ITF a ATP, na něž bych se rád dostal.

Vítězstvím na Juta cupu jste si zajistil účast na finálovém turnaji Optim Tour. Uvidí vás tedy v prosinci tenisoví příznivci v Hradci Králové?

Záleží, v jaké tu bude termínu. Chystám se objíždět future turnaje a v kalendáři už jich několik i je. Pokud ale účast ve finále Optim Tour mám nyní opravdu jistou, rád na něj pojedu, jelikož je to jednou za rok.

close info Zdroj: Michal Vágner zoom_in Jiří Čížek si na Juta cupu 2024 zahrál finále i v deblu, spolu s Jonášem Kučerou v něm ale neuspěli.