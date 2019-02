Praha, Turnov - Ve dnech 8. až 10. února se v Praze ve Stromovce konalo mistrovství České republiky ve vícebojích a chůzi. Turnovský oddíl reprezentovalo šest závodníků a domů přivezli hned dvě zlaté medaile!

Turnovským atletům se ve Stromovce dařilo na výbornou. | Foto: Tomáš Krištof

Ve víceboji starších žáků to byl sedmibojař Jakub Šafář, jenž vedl české tabulky a do závodu nastupoval s vědomím, že může bojovat o titul národního šampiona. Jeho skvělá forma se ukázala hned v úvodní disciplíně. V běhu na 60 metrů byl z celého startovního pole nejrychlejší a do cíle doběhl v kvalitním osobním rekordu 7,37 s. Další disciplínou byla Kubova oblíbená dálka. Prvním pokusem zapsal 610 cm, další dva pokusy už bohužel nevyšly, když Kuba přešlápl. Po dálce následovala koule. Přestože to není Jakubova nejsilnější disciplína, už i kouli vylepšil a vrhal stabilně přes 11 metrů. Tentokrát se mu bohužel moc nedařilo, prvním a třetím pokusem přešlápl a druhý pokus měřil pouhých 10,68 m, což je výkon téměř metr za osobním rekordem.

Rekord za pomoci maminky fyzioterapeutky