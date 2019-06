V kategorii dorostenců se představil Cyril Žerava, mezi žáky se kvalifikoval velký favorit Jakub Šafář a nechybělo duo turnovských žákyň Amélie Hobelantová a Nela Vaníčková. Již počet kvalifikovaných sportovců naznačoval, že pro oddíl z Turnova půjde o jednu z nejúspěšnějších vícebojařských misí.

19 let starý rekord padl díky Šafářovi

Velkým adeptem na zlato byl mistr republiky z halových vícebojů Jakub Šafář. Hned od první disciplíny si šel za obhajobou titulu, jelikož se mu podařilo skvěle zaběhnout 100 metrů překážek (13,77) a stal se vítězem hned první disciplíny žákovského devítiboje. Po prvním dnu se svěřenec Miroslava Reichla mohl pyšnit obrovským náskokem na druhého v pořadí a zdálo se, že už může prohrát pouze sám se sebou.

Vývoj národního rekordu Jakuba Šafáře

Běh 100 m. př. př. 13,77 s

Disk 41,03 m

Tyč 410 cm

Oštěp 46,59 m

Běh 60 metrů 7,22 s

Dálka 600 cm

Koule 11,98 m

Výška 183 cm

Běh 1000 metrů 2:55,58 min

To se naštěstí nestalo a tam kde Jakub končil první den, zahájil i druhý. Vyhrál totiž další disciplínu, tentokrát sprint na 60 metrů, kde si zlepšil osobní rekord na 7,22. Po velmi slibných výkonech ve skoku dalekém, vrhu koulí a skoku vysokém se Šafář se svým trenérem začali zaměřovat na další možný cíl, čímž bylo překonání národního rekordu.

Aby jej ale překonal, musel si žák sportovní přípravy ZŠ Skálova Turnov výrazně vylepšit osobák na závěrečné kilometrové trati. A to se mu nakonec podařilo. Zaběhl skvělý čas 2:55,58 minut, čímž získal potřebný počet bodů k tomu, aby se zapsal do historie a stal se národním rekordmanem v devítiboji žáků. 19 let starý rekord se mu podařilo překonat o více jak 50 bodů a korunoval tím zisk již třetího mistrovského titulu v tomto roce. Zápis do historie je o to výjimečnější, že se mu stejný počin podařil i na mistrovství ČR ve vícebojích v hale.

Amélie Hobelantová skončila čtvrtá

Dvojice turnovských žákyň svůj sedmiboj rozjela také více než slušně. Nela Vaníčková se svým výkonem na překážkách vyhoupla do čela národních tabulek a pozadu nezůstala ani Amélie Hobelantová, která se po zaspaném startu poprvé dostala na trati 100 m překážek pod 15 sekund. Druhá jmenovaná nakonec v celkovém pořadí obsadila neoblíbenou, leč cennou čtvrtou příčku. Vaníčková bohužel musela ze závěrečné osmistovky odstoupit a mistrovský sedmiboj nedokončila. Přesto ji velmi vydařené výkony a především skvěle zaběhnuté překážky posunuly ve snaze dále se zlepšovat.

Jediným zástupcem v dorostenecké kategorii byl Cyril Žerava, kterého před závodem trápily komplikace s kotníkem. Při plné zátěži však na něm nebylo nic znát a Cyril se s kompletním mužským desetibojem popral velmi statečně. Svěřenci Miroslava Reichla se velmi vydařily sprinterské disciplíny, také vrh koulí a hod diskem. Méně spokojený musel být se skokem vysokým a také s oštěpem. Celkově se tomuto dorostenci podařilo posbírat 5719 bodů, což v republikové konkurenci stačilo na velmi solidní 11. místo.

Atletické jaro 2019 sice teprve vyvrcholí olympiádou dětí a mládeže nebo MČR dorostenců na konci června, již nyní je ale jisté, že turnovská mládež pokračuje na vítězné vlně z haly. Limit Michala Hanyka pro účast na EYOF v Baku nebo národní rekord Jakuba Šafáře jsou jasným důkazem.